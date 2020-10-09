【諾貝爾和平獎】世界糧食計劃署奪和平獎 表揚其對抗饑餓

▲ 【諾貝爾和平獎】世界糧食計劃署奪得諾貝爾和平獎

2020年諾貝爾和平獎揭盎，世界衛生組織（WHO）大熱倒灶。由世界糧食計劃署 （World Food Programme，簡稱WFP）奪得諾貝爾和平獎，以表揚世界糧食計劃署致力對抗饑餓，促進衝突地區的和平，防止饑餓成為戰爭與衝突間的武器。世界糧食計劃署表示，這是「令人驕傲的時刻」（a proud moment）。

世界糧食計劃署在1961年成立，總部位於意大利羅馬，為全球最大型人道援助組織，以致力根除饑餓問題。在2019年，世界糧食計劃署已向接近88個國家，共1億人提供糧食援助。

挪威諾貝爾委員會指，新冠肺炎疫情全球大流行，引致全球饑民急增。在也門、剛果民主共和國、尼日利亞、南蘇丹、布吉納法索等地，衝突加上疫情已令當地饑民急增。

委員會指，世界糧食計劃署表現出「令人難以置信的努力」， 正如世界糧食計劃署所言「直到我們擁有醫療疫苗的那一天，食物才是防止社會混亂的最佳疫苗」。

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挪威諾貝爾委員會指，飢餓與武裝衝突之間的聯繫是惡性循環。戰爭和衝突可能導致糧食不安全及飢餓，後者可能導致潛在衝突加劇，並引發暴力。委員會認為，除非世界各地結束戰爭和武裝衝突，否則永遠無法實現零飢餓的目標。

委員會強調，提供食物援助不單止可以預防飢餓，亦可以幫助世界穩定與和平。委員會指，世界糧食計劃署透過在南美洲、非洲及亞洲的項目，率先將人道主義工作與和平相結合。

委員會希望通過獎項，令世界關注正遭受或面臨飢餓威脅的數百萬人。委員會指，世界糧食計劃署在以糧食為和平手段的多邊合作中，發揮關鍵作用，並在動員聯合國會員國，打擊利用飢餓作為戰爭和衝突的武器上，作出重大貢獻。

今次共有318位人士及組織被提名。挪威諾貝爾委員會並不會公開提名名單，此名單將保密50年。今年和平獎大熱人選分別有世界衛生組織、瑞典少女通貝里（Greta Thunberg）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）、聯合國難民署（UNHCR）、美國總統特朗普（Donald Trump）等。

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責任編輯：林嘉莉