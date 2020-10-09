佩洛西擬引第25條修正案 評估特朗普履行總統職責能力

美國總統特朗普宣布從新冠肺炎康復，將恢復周末的競選活動。民主黨籍眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）正考慮成立委員會，引用美國憲法第25條修正案，審視特朗普能否履行領導職責。

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佩洛西並無披露詳情，只表示特朗普聲稱自己在短短三日留院後迅速康復，公眾有權知道特朗普何時感染新冠肺炎以及其健康狀況。為此計劃組成總統行使職權委員會，評估感染新冠病毒的特朗普繼續履行職責的能力。根據憲法，總統去世或無法履行職責時，將由副總統接替總統職務。

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特朗普隨即在社交網站發文，形容佩洛西瘋狂，指她才是需要被觀察的一個。

特朗普上周末宣布確診新冠肺炎入院接受治療。本周初出院返回白宮工作時，力證自己身體健康，聲稱「感覺很好」，而白宮醫生康利(Sean Conley)亦表示特朗普情況穩定，批准他出席公眾活動，及於稍後恢復的競選活動。

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