【屋邨網紅@iM網欄】面對競爭不斷創新 「Shoe式表演」

兩個月後，鞋佬生活百貨便成立一年。回想最初，鞋佬一直為粉絲爭取市場最低價，粉絲用最抵的價錢買到心水產品，深受市場歡迎，因此一場直播的銷售額很快爆升至100萬元，但其後疫情出現，直播帶貨平台如雨後春筍般湧現，競爭加劇，加上疫情持續擴展，生意或多或少都受影響。



不斷創新 保持第一

踏入下半年，在香港直播帶貨的各路人馬厮殺不斷，大家都想早點搶下一個山頭並插上大旗。不少平台以鞋佬生活百貨為假想敵，全香港複製鞋佬，甚至打起價格戰，事實上，試過很多次，鞋佬生活百貨今晚直播上架的產品，明天立即有其他平台以更低的價錢，甚至是一個虧本的價錢推出同款產品，面對多方的攻擊，筆者與團隊一早預料到，故此隨即變陣，只為粉絲提供「鞋佬價」的優質產品。



與此同時，鞋佬生活百貨由原本的兩場直播，加場變成一星期三場直播，逢星期二、四、六，並於10月1日打響頭炮，當晚生意額創下近月新高，為團隊們打下強心針。每一場直播下來，客服團隊負責處理客人訂單，鞋佬便與團隊開會，檢討當晚直播，同時開創新大會，我一直深信，面對競爭，只有不斷創新，才能保持在第一的位置。



在剛過去的星期二晚直播，介紹一款指甲產品，為了產品呈現出最佳效果，鞋佬豁出去了，又成為全港第一個在直播中Gel 甲的男網紅，Gel甲後的鞋佬立即變身，轉了性別一樣，再用肢體語言演出，例如「姊妹們，搶它」，再現場跳舞，令直播間氣氛高漲，粉絲們看得津津有味。由鞋佬的「Shoe式英文」，再到「Shoe式表演」，相信不是所有人可以複製到。為了粉絲們買得放心，睇得開心，鞋佬與團隊們會繼續創新，期待每一場都能為大家帶來新鮮感。

作者_鞋佬簡介： 一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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