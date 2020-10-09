FBI拘捕十三人 不滿防疫措施策劃綁架密歇根州州長

美國聯邦調查局日前拘捕十三人，涉嫌因為不滿州政府實施的防疫措施，企圖綁架民主黨籍密歇根州州長惠特曼（Gretchen Whitmer）和攻擊州議會。惠特曼將事件歸咎美國總統特朗普惡意挑釁。

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聯邦調查局早於年初留意到有人在社交網站號召，要以武力推翻多個州政府，就此派出臥底，調查一個以密歇根州為駐點的武裝組織，並於日前採取行動，突擊搜查其中一間與案件有關的寓所，以企圖綁架及恐怖主義等相關罪名拘捕十三人。

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FBI及密歇根州官員表示，疑犯正策劃在大選前，攻擊州議會大樓及脅持人質，後來變更為綁架行動，目標以密歇根州州長惠特曼為人質，事成後再轉移至威斯康星州作審問。組織於夏天多次開會商討，更在八月及九月先後預演綁架陰謀，進行槍械訓練、戰鬥演練和研究爆炸品等。

據悉，疑犯不滿惠特默擁有過大權力，尤其在新冠病毒疫情期間，遲遲未肯重開健身室等處所。

聯邦調查局逃過一劫的惠特默回應事件，拒絕譴責右翼組織的行為，並批評美國總統特朗普上月底總統辯論時，要求極右團體「後退待命」，認為特朗普變相挑釁他們採取行動，鼓吹極端行為，將本土恐怖主義合理化。

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