【新股IPO】威海銀行9677暗盤　一手帳面蝕50元

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低利率高波幅投資環境有利優先證券
威海市商業銀行 （新上市編號：09677） 暗盤。於富途暗盤交易場，威海市商業銀行高見3.37元，較招股價3.35元高0.6%，威海銀行現報3.3元，較招股價低1.5%，一手（1000股）帳面蝕50元。
|威海市商業銀行暗盤
|券商
|現報
|跌幅
|招股價
|一手賺／蝕
|收盤時間
|富途
|3.30
|1.5%
|3.35
|-50
|18：30
|耀才
|3.26
|2.7%
|-90
|19：30
|輝立
|3.26
|2.7%
|-90
|18：30
|威海市商業銀行高低位追蹤
|券商
|最高位
|升/跌幅
|一手賺／蝕
|最低位
|一手蝕
|富途
|3.37
|+0.6%
|+20
|3.25
|-100
|耀才
|3.27
|-2.4%
|-80
|3.25
|-100
|輝立
|3.35
|+0.0%
|+0
|3.24
|-110
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