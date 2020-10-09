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【新股IPO】威海銀行9677暗盤　一手帳面蝕約30元

即市財經 18:35 2020/10/09

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威海市商業銀行將於10月12日掛牌。

威海市商業銀行 （新上市編號：09677） 暗盤。於富途暗盤交易場，威海市商業銀行高見3.37元，較招股價3.35元高0.6%，威海銀行收報3.32元，較招股價低0.9%，一手（1000股）帳面蝕30元。

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威海市商業銀行暗盤
券商 收報 跌幅 招股價 一手賺／蝕 收盤時間
富途 3.32 0.9% 3.35 -30 18：30
耀才 3.30 1.5% -50 19：30
輝立 3.28 2.1% -70 18：30

 

威海市商業銀行高低位追蹤
券商 最高位 升/跌幅 一手賺／蝕 最低位 一手蝕
富途 3.37 +0.6% +20 3.25 -100
耀才 3.27 -2.4% -80 3.25 -100
輝立 3.35 +0.0% +0 3.24 -110

 

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