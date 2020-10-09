【十一黃金周】內地航班恢復9成 票價逐漸常態化

自全球疫情爆發，旅客流量大減，重挫航空業。但隨內地疫情受控，國內旅遊開始復甦。內地民航局公布黃金周假期內，全國民航運輸旅客達1,326萬人次，每日平均旅客量回復至去年同期約91.1%。全國航班數量達117,327班次，每日平均航班量為去年同期的89.7%。內媒指，票價正在回復以往水平，惟完全復甦仍然需時。內地航空股今日齊偏軟，全日東航(00670)跌3.1%，國航(00753)跌2.3%，南航跌2.7%。

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中金研究報告指，隨著國內航空需求恢復，改善了各航空公司的虧損情況及利好油價、匯率，將修復航空板塊的估值和盈利。而航班量的提升，也為整個市場帶來「暖意」。早前，民航局開放有關航班數量限制，及放寬北京、上海、廣州機場的支線航線准入限制，讓業界對於未來機票的市場化有更大期待。

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報道指，航班量大增，但熱門航線的票價仍較去年低。線上旅遊網站「去哪兒網」的數據顯示，北京至成都航線的平均價格為1028元人民幣（下同），按年跌14%；北京至廣州航線平均價格為857元，跌26%；北京至上海航線平均價格為597元跌24%。報道又指，短期內仍難改國內運力供過於求的情況，在一系列政策放寬下，票價正逐漸步常態化，航空市場回暖，但復甦之路仍然漫長。

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