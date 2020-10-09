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【著數優惠】Don Don Donki銅鑼灣店　10月最新優惠一覽

理財智慧 16:05 2020/10/09

分享：

Don Don Donki來港後密密開店，銅鑼灣名珠城店有最新優惠，以食品為主，有烏冬，牛奶及雞蛋，優惠期至10月31日，數量有限，售完即止，有興趣的可以留意。

【保險優惠】藍十字新運動保險 保障期可短至1天 每周首500客戶1元體驗3天保障【下一頁

【著數優惠】今起下載HKTVmall 簡易版 長者新用戶可獲150元優惠券【下一頁

優惠產品如下：

產品 價錢
麵屋吉丁 讚岐烏冬 3食 $14.8
和卵 鮮白雞蛋 10's $44/2
和卵 鮮粉紅雞蛋 10's $46/2
北海道富良野特選3.7牛奶 $50/2

(DONKI Facebook 圖片)

(DONKI Facebook 圖片)

如果成為Donki會員，更可享15款獨家優惠， 優惠期同樣至10月31日。

優惠產品如下：

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責任編輯：楊子瑩

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