【著數優惠】Don Don Donki銅鑼灣店　10月最新優惠一覽

Don Don Donki來港後密密開店，銅鑼灣名珠城店有最新優惠，以食品為主，有烏冬，牛奶及雞蛋，優惠期至10月31日，數量有限，售完即止，有興趣的可以留意。

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優惠產品如下：

產品 價錢 麵屋吉丁 讚岐烏冬 3食 $14.8 和卵 鮮白雞蛋 10's $44/2 和卵 鮮粉紅雞蛋 10's $46/2 北海道富良野特選3.7牛奶 $50/2

▲ (DONKI Facebook 圖片)

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如果成為Donki會員，更可享15款獨家優惠， 優惠期同樣至10月31日。

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責任編輯：楊子瑩