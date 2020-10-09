【新冠肺炎】由9號起 46間普通科門診診所加時派發

醫管局今日(9號)宣布，由即日起，增加普通科門診診所派發樣本收集包的時段，以便市民領取及接受肺炎病毒檢測服務。市民可於星期一至五(公眾假期外)由上午9時至下午1時，及下午2時至5時到診所領取。

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醫管局總行政經理劉家獻在電台節目中表示，現時每間診所暫時維持每日派90個樣本收集包，當局每日都會檢討派發情況，有需要時會增加派發數量。

他指，市民可在星期一至星期六(公眾假期外)由上午10時至上午11時放回檢測樣本，若接受檢測市民在3日內未有收到通知，即代表檢測結果為陰性。當局亦暫時沒有計劃以短訊方式來通知市民檢測結果。至於測出陽性反應，當局會進行覆檢，並即時通知患者及安排隔離。

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責任編輯：潘曉豐