【英倫的天空@iM網欄】四代同堂 用 BNO 移英

英國9月開學，10月已經爆發第二波疫情，最近更刷新單日二萬宗確診個案的記錄，情況令人憂慮。盡管如此，英國一路話會儘快推出疫苗應急，希望不久將來能夠戰勝疫情。同時，仍然有不少家長查詢申請 BNO 移英事宜，希望為子女計劃康莊未來。

常常有家長問：「大衛叔叔，可不可以前後腳移民——太太帶大仔同細女落腳讀書先，我就做太空人，留在香港搵錢，幾年後全家移民去英國？」如果有咁理想，當然皆大歡喜，可惜條款不是由我訂。英國內政部近期連番修改 BNO 條款，大家不妨重溫下。

8月3日，內政部更新簽證部分條款，所有簽證以家庭為單位，BNO 的合資格持有人和連同家人需要在 BNO 簽證生效時一同入境英國。換言之，5+1 方案，必須一家大細一齊留在英國度過五年，五年間，每位家庭成員如需每年離開英國，亦不可離境多於 180 天。加入此條款確實是用心良苦。為香港人提供 BNO 簽證原意在於為香港家庭提供多一條出路，讓這一代甚至是下一代香港家庭有多一個生活環境的選擇。

但以香港人的精打細算，機靈敏銳，安排母親負責異地照顧子女，父親留港公幹搵真銀，確實會發生。但除了皆大歡喜的結局外，更多的可能是聚少離多的童年回憶，甚至乎是導致破碎家庭的導火線。英國政府絕對不想背此黑鑊，就是不想鼓勵港人為爭取英國居留權而減少家庭相聚的機會才加入新條款。因此大家考慮移民英國前要三思。

除此之外，內政部亦於9月22日再次更新條款。除了 1997 年前出生的香港居民可申請 BNO 簽證外，BNO 申請人可攜同 1997 年後出生的子女，以及子女的配偶及其未成年子女申請BNO簽證。假設一對持有BNO簽證資格的夫婦，連同自己父母、兒子、新抱同孫仔孫女，也可四代同堂一齊走得。此條款令英國移民律師一地眼鏡，移民政策竟然可以如此寬鬆，前所未見。此舉難免令英國當地擔心大量香港人湧入英國對教育、公共醫療等社福資源造成壓力。若大家考慮移居英國，確實要以香港人一貫的克勤克己、勤奮精神，好好融入英國文化之餘，也要讓當地人對我們刮目相看。

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作者_大衞叔叔（姚大衞）簡介： 為Hopeland Academic總監，多年來因工作原因一直於香港和英國兩地遊走。他熟悉英國的生活環境，不論是居住投資，移民政策、或是家長最關注的英國升學，大衞叔叔也樂意分享個人經驗和心得。

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