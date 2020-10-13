【輪•流轉@iM網欄】風險管理 牛熊證同期指有咩分別？ (下)

前文提要：【輪•流轉@iM網欄】各有優點 牛熊證同期指有咩分別？ (上)

眾所周知，牛熊證有強制收回機制，以牛證為例，倘若相關資產的價格跌穿收回價，牛證即時被收回，亦即馬上停止買賣，如果牛證屬R證，(R類牛熊證的收回價與行使價不同，而N類牛熊證的收回價相等於行使價，稍後再詳細談談N證。) 當相關資產的價格未有跌穿牛證的行使價，投資者將會獲得剩餘價值。牛熊證結算後的3個交易日，發行商會將剩餘價值金額交予中央結算，之後再經銀行或證券行存入投資者的戶口，因此投資者應可於牛熊證結算後的3至5個交易日取回剩餘價值，發行商不會收取任何手續費。

而買賣牛熊證的運作機制是，當發行商沽出牛熊證，情況儼如發行商「借期指倉」予散戶。如散戶看好買牛證，而發行商則在期指市場買入全數的期指作對沖。兩者分別在於（一） 牛熊證投資者不可亦不需要補倉，指數或正股價格一觸及收回價，相關牛熊證要被強制收回；（二）投資者最大的潛在損失是所投入的資金（即未能收取任何剩餘價值），這已是投資牛熊證的最壞情況，不過，發行商「借期指倉」予散戶則面對期指升跌的價格風險，理論上損失可以是無限。 換個角度看，牛熊證的強制收回機制有如自動為投資者進行止蝕，免得投資者在大市風高浪急時要承受太大風險。

以指數牛熊證為例，若指數觸及收回價，但與投資者的結算價在行使價以上（牛證）或以下（熊證），散戶承受的是看錯市的損失。至於發行商的重要考慮，在於期指收回後的結算時間，能否返回行使價，如果不能返回行使價，發行商則承受期指倉的損失。因此，發行商最怕的是裂口，因為遇上裂口，如果牛熊證街貨愈多，發行商的對沖期指盤將會愈大，可能輸得愈多。

此外，近年發行商為了提升R類牛熊證的槓桿，牛熊證的收回價與行使價距離愈縮愈窄，此情況下，牛熊證的內在價值較低，而投資者一般以銀碼來決定買入的數量，不知不覺間，買多了牛熊證的數目，發行商所需的對沖期指盤亦要相應增加。由發行商的角度出發，牛熊證收回價及行使價差距愈小，發行商面對的對沖風險愈大。

整體而言，相對於期指，牛熊證的入場門檻較低，投資者可按照個人風險承受能力，控制入場注碼，或揀選收回價跟相關資產現價距離較遠的牛熊證，這些都是有效的風險管理方法。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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