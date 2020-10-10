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【餓「新」嘗啖＠iM網】秋風起 大閘蟹最肥美

名人薈萃 13:02 2020/10/10

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秋風起，天氣開始轉涼，這微涼的季節，是屬於蟹痴的季節。縱使今年日子過得不一樣，但大閘蟹仍然是很多人的期待。事關一年一造的大閘蟹，此際進入最肥最美的狀態，蟹肉鮮美，蟹膏金黃甘香，魅力實在沒法擋！想想，三五志同道合的蟹痴邊拆邊吃邊聊，飲杯花雕，嘆番隻滋味大閘蟹，就是一年一約的餐桌盛事，感覺吃了這一季，就足以回味一年。

今年的大閘蟹已經悄悄出籠，正當糾結於現在食會不會還不夠肥美時，和友人去「十里洋場」午飯，嚇然發現他們已推出大蟹套餐，會員半價後394元一位，再看看菜單：前菜拼盤四小碟、蟹皇翅、一隻五兩大閘蟹、元貝芙蓉蟹斗、蟹粉蝦球鍋巴、鮑魚飯及甜品。也太豐富了吧，不吃感覺對不起自己這個會員身份。所以，今年的第一隻大閘蟹，就這樣，在毫無預警下，意外又滿足了地品嚐了。計劃不及變化，變化不及隨緣！十里洋場以蟹入饌也不是今年才有，但還是令人驚喜！

前菜是其守本的傳統上海冷盤，包括金絲小排骨、女兒紅醉雞、四喜烤麩及黑松露珍珠燻溏火蛋，保持一貫水準，溏心蛋流心得來蛋白仍有彈牙的口感，工夫可見一斑。蟹皇翅足二兩，看得見的蟹皇夾得起的翅，算是真材實料。

話明大閘蟹餐，當然大閘蟹才是這餐的靈魂所在，可能時間上還是早了一點，足五兩的大閘蟹膏雖肥美，但未到爆膏狀態，不過肉質不失細緻嫩甜，蟹黃依然甘香豐腴，今年第一蟹，也很滿足。

其餘三道菜偕以蟹粉入饌。元貝芙蓉蟹斗，顧名思義，就是將蟹肉和蟹黃炒成蟹粉，以蟹瞉作為容器，上面蓋上肥美蟹膏，賣相煞是吸引，味道當然清甜鮮美啖啖肉。鮮蟹粉蝦球鍋巴，看得到的美味！厚身的鍋巴新鮮鬆脆，上面放上爽脆大蝦球，再鋪滿蟹粉，一口咬下去，蝦爽蟹粉甘香鍋巴鬆化，多層次的享受。其實吃到這裏已經大滿足，再來一道生拆蟹粉鮑魚撈飯，炒好的飯底配上蟹粉湯，粒粒吸滿湯汁又可以保持飯粒的堅挺，剛柔並重。甜品是夠薑芝麻丸，至此甜美句號。如果喜歡飲花雕的話，加50元，可享用一壼會稽山廿年花雕，定會更加輰快。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介：

熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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撰文 : 莎連娜（柯景惇）

欄名 : 餓「新」嘗啖

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