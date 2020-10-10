【玄人‧峰語@iM網欄】係「白馬王子」定「攞債的人」？ 「真命天子」的真義

很多女性來找我算命，最關心的都是她的「真命天子」甚麼時間出現？ 對於「真命天子」的定義，絕大部人會將之與「白馬王子」、「金龜婿」等字眼畫上等號，但實情是一個美麗的誤會。

上期提過，以古時的「夾八字」方法去撮合一段姻緣，一來不合時宜，二來亦有其盲點。一個人的婚姻的好與壞，首先一定要看其夫妻宮(即日柱地支)的五行喜忌，如果是用神及喜神入夫妻宮，婚姻多數是美滿，而且婚後都可出現旺夫旺妻的情況。反之，如果是忌神入夫妻宮，情況卻是相反，那就麻煩了!

我曾經有幾個案例，是女事主面對老公的家暴、騙財等問題，當細看其夫妻宮，就是見忌神座落於此了。一旦遇上此格局，她心目中所想的「白馬王子」或 「金龜」是不會入局的，反而是那些來「攞債的人」，就是她們命中要遇到的「真命天子」了，而我這個批斷，是經過長時間的引證而得來的。事實上，我身邊有些女性朋友，她們拍拖時都是甜蜜的，但一旦結婚，她的另一半慢慢變成另一個人，婚前的好一面完全變質，這就是忌神入局的結果，而她們的「真命天子」無可奈何地就是這樣的一個人了。

然而，有一些案例，同樣地面對忌神入夫妻宮，但她們經過第一次婚姻失敗，後來的再婚姻卻收為正果，那又是甚麼原因？絕大部原因是她們都行一個好運，而制衝忌神的五行(即藥神)衝擊夫妻宮，那便出現藥到病除的效果，所以有時間夫妻宮逢衝未必一定是壞事，雖然要面對離婚的衝擊，但如果是喜沖忌的情況下，有如浴火重生一樣，先苦後甜。

如果有些人正是忌神入夫妻宮，但卻沒有對婚姻有助力的好運幫助時，究竟應當如何自處？我身邊有太多例子，明知自己婚姻不好，但為體驗人生如何也要嘗試一次結婚，那怕之後離婚也好，最低限度都叫做不枉此生。當然，有此想法是無可原非的，但問題是，如果我們真的明白命理，其實很多世俗人認為對的事情，對自己不一定是對的。就以原局婚姻不佳人為例，真的沒必要令自己受盡折磨及苦難，路不轉人轉，此路不通自有其他渠道走出一片天地。以我多年的經驗，太凡忌神座落夫妻宮人，可選擇不用結婚去而拍長拖，只要不將另一半拉入局中，忌神的威力自然大減。再者，從實際角度而言，明知人生最弱的一環仍花氣力去追求，其實跟愚公移山沒有分別，為什麼不捨難取易去做一些天賦給你更易成功的事情？記著，人生只活一次，做任何事最重要是向自己負責，而不是同無關痛癢的世俗及他人去交待。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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