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【宏觀術數@iM網欄】談談侵侵 趣談特朗普命盤

名人薈萃 09:32 2020/10/11

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近日熱門名人話題少不了美國總統特朗普和太太感染新冠肺炎，甚至重提美國總統過往每20年繼任易生凶險的「魔咒」。雖說個人命運屬於術數的微觀層面，但是不管是否認同、支持或討厭這個「出位」的美國總統，「侵侵」仍是對美國以至世界局勢具舉足輕重的影響力。今期也湊湊熱鬧談談他命局中有趣味之處，與及個人對大局的影響。

特朗普與太陰星

如果說侵侵和月亮（太陰）有密切關係的話，初聽可能較難聯想到粗獷的他和太陰星陰柔和細水長流連結上。但事實為他的命局和太陰真的千絲萬縷，不過就屬於變格。

首先，他出生日正值農曆十五月圓，斗數命盤中又是太陰（月亮）和太陽守命的人，本來太陰坐命生於月圓是加分的，可是他出生之時又正值月全蝕，情況大有不同，反易不利女親或因女性問題。另外，日月同宮本來性格易有陰晴不定，喜怒無常的情況，但他主掌思想心態的福德宮又有天機化權加巨門，加強穩定和積極性外也使人變得堅持偏執。命局亦有主自律性強的天刑星，對己對人均要求嚴格及一意孤行，人生路上有利有弊。

於七政四餘星盤中，特朗普立命張宿也屬於月度，星盤主要吉格也是和日、月有關的，並且今年虛齡75歲行限也正在月亮的宿度上。剛好在中秋日對外宣佈確診，流月適逢乙干太陰化忌，加上星盤中的月亮南北交點和原局重逢，也即是和太陰太陽重會，現象難以說成巧合。

特朗普2020年中秋星盤

綜合來說，他命局適合當大企業CEO，多過營商，惟命運安排下卻承繼家族事業，經營反而經歷幾番波折，公司數度瀕破產。如果此命格生於中產家庭，發展會較平穩，當然那就可能當不上總統了，是福是禍，見人見智。

再從五行分析，其為己土日元生於午月的建祿格，並且日主坐羊刃（未），持刃不降，性格強勢不服輸外，也應驗「三度作新郎」婚姻不美的徵驗。而午和未兩個地支在星學上也正代表日和月，生於炎夏又成火局，性格易燥急，別人對其愛僧也極端。有趣的是英國首相約翰遜命局也是己土生炎夏午月建祿格的，不少說二人有相似之處，今年又都不幸染疾，倒是值得留意。

從大局而言，侵侵庚子流年屬金水旺對他算是不差的，反而明年辛丑年特別是下半年土運則為劣運。今年只要小心因財務生麻煩，務必必須小心稅務或投資等的問題，身體方面則似乎風險不算大。但到底也是75歲了，和相近格局的年輕人也不能過份任性便可。

可能更多人關心的是總統選舉的勝算。這方面其實也涉及對手拜登運勢才能預計，特別是兩者支持率已拉開16個百分點。如果單單以特朗普個人來預計，今年事業運屬不錯的，但就正處於大運交接前後一兩年都比較動盪。術數上反而會重視就算今年成功連任，明年2021年辛丑年對他是很不利的一年，特別是身體及易生訴訟，身居高位反多麻煩，但急流勇退又明顯並非他的選項。

那麼如果白宮主人易手又如何？從宏觀術數角度來看元運、星運和地運等等才是影響著社會人心的重要元素，領導人則應運而生作出互動，或在某些轉捩點作了「加速師」或稍微改變方向，大局仍會朝大方向發展的。就如星運中二次大戰前如果沒有希特拉，也容易有類似人物發動戰事，情況有點如俗語天要下雨，娘要嫁人般。美國星盤中天王星處於重點位置，革新改變才是主調，過去未來亦然，往後再詳作分析。

特朗普2017年宣誓就職

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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