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【美國大選】彭斯助攻？拜登蒼蠅拍遭搶購 勁賺273萬（多圖）

環球政治 16:10 2020/10/09

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美國大選11月3日舉行，彭斯與賀錦麗周三展開副總統電視辯論，一隻蒼蠅停在副總統彭斯的白髮上長達2分鐘，成為網絡熱話。拜登團隊借機推出蒼蠅拍，拜登的蒼蠅拍一夜售光，令民主黨進帳約35萬（約273萬港元）。

蒼蠅停在彭斯白髮2分鐘 成網絡熱話（多圖） 【下一頁】

身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】 【下一頁】

副總統電視辯論周三展開，彭斯（Mike Pence）頭上的一隻蒼蠅意外成為焦點。拜登團隊趁著「蒼蠅熱潮」，推出售10美元（約78港元）的「蒼蠅拍」，產品標榜是美國製造，名為「真相蒼蠅拍」（Truth Over Flies Fly Swatter）。

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拜登陣營指，「真相蒼蠅拍」已一夜售光，銷量近3.5萬支，相等於約35萬（約273萬港元）。

拜登團隊商品總監麥克納馬拉（Zach McNamara）指，由於在看到網路瘋傳「蒼蠅時刻」，該團隊就決定趁機推出蒼蠅，而展現拜登與賀錦麗永遠選擇真相而非謊言、選擇科學而非虛言，以及選擇團結而非分裂。

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責任編輯：林嘉莉

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