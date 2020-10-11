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【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】輕輕鬆鬆香港本地探索之旅 (三）遊覽香港最東北忘憂島嶼——東平州

名人薈萃 07:31 2020/10/11

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剛剛過去的中秋國慶兩節日，由於疫情關係，關口尚未開通。很多香港市民要於過去四日假期Staycation in Hong Kong，今次筆者想介紹香港最東北的島嶼「東平洲」。東平洲位於大鵬灣，其東面對岸為深圳的大鵬灣及南澳鎮，兩者距離比和香港陸地還要近，全島面積1.16平方公里。

島如其名 「東平洲」

東平洲以「三平一奇」見稱: 石平、海平、島平、石奇。地形扁平，從遠處望去像一個浮於海面的大平台而得名。全島由沉積岩組成，是香港境內最後形成的岩石島嶼，僅約6,000萬年歷史，加上各種海蝕地貌。這個細小島地勢非常平，最高峰鶴岩頂僅海拔48米高，確實是名副其實的「平洲」。筆者在船遙望東平洲時，頓時覺得東平洲島如其名。而加上「東」字，主要以免混淆大嶼山的平州。

東平洲島如其名，以地形扁平，從遠處望去像一個浮於海面的大平台而得名。筆者很幸運可以在於看到日出。

香港聯合國教科文組織世界地質公園

東平洲被聯合國教科文組織列入世界地質公園，約有5500萬年歷史，屬湖泊沉積岩。東平洲主要由有5500萬年歷史的粉砂岩及少量燧石構成，地質學上屬平洲組(Ping Chau Formation)，屬香港境內的最年輕岩石。

東平洲被聯合國教科文組織列入世界地質公園，約有5500萬年歷史，屬湖泊沉積岩。

更樓石

更樓石是為兩條高7米的沉積岩石柱，豎立於海蝕平台之上，遠觀就像兩座更樓一樣，故得「更樓石」之名。很多遊人會在更樓石看日出。筆者於剛剛上星期日也目睹日出，也算是不枉此行。

更樓石是為兩條高7米的沉積岩石柱，豎立於海蝕平台之上，遠觀就像兩座更樓一樣，故得「更樓石」之名。

友人於更樓石拍照留念，東平洲由沉積岩組成，可見石加奇。

斬頸洲

斬頸洲由於風化侵蝕而斷裂成天然走廊，是海浪沖蝕而成的平台，可在岩石上造成如此深和闊的「裂口」，讓人驚嘆海水的威力！

斬頸洲由於風化侵蝕而斷裂成天然走廊，讓人驚嘆海水的威力！

龍落水

龍落水是一條長達100多米、厚達60多厘米的岩層，由山上向東南緩緩傾斜入海，有如一條巨龍準備潛進海中。仔細觀察龍落水的岩石，可以看到一層層的紋理結構，這是沉積岩經年累月堆積而成的特徵，由於貌似一頁頁的書本，雖說是香港最年輕的岩石，但也有約5,500萬年歷史！

東平州可以玩咩?

遊人可以行山,全程6公里, 適合一家大細。遊人仲可以浮潛同潛水。東平洲附近海域自 2001年起被列為香港第四個海岸公園。東平洲海岸公園亦長有多樣化的石珊瑚，共錄得65 種，其覆蓋率亦相當之高。筆者認為紫小星珊瑚(Leptastrea purpurea)為最特別。 據島上村民所說東平洲有一隻海龜，會早上7：30 左右在碼頭游來游去，筆者今次見唔到，大家不妨有機會去揾下。

東平洲海岸公園亦長有多樣化的石珊瑚，共錄得65 種，其覆蓋率亦相當之高。

請珍惜東平州地質公園的自然生態

東平州是地理及生態知識的自然活教室。請注意島上並無任何補給設施，只有兩間士多，記得帶備足夠糧水才出發! 筆者眼見遊人亂拋垃圾，做成生態破壞。當然大家也要做個負責任的遊人，切勿留下垃圾，破壞東平州呢個國際級地質公園的自然生態。

交通資訊：

全程︰約6公里

需時︰約3.5小時

適合人士︰一家大細

中途退出點︰於斬頸洲及龍落水各有指示牌可折返碼頭

可於港鐵大學站的馬料水公眾碼頭，乘搭街渡前往東平洲。馬料水至東平洲街渡只於星期六、日及公眾假期提供服務，星期六設9:00am及3:30pm兩班，星期日及公眾假期只設9:00am一班，來回票價港幣$90，航程約1.5小時。

 

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介：

80後，愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，半年內設計超過30個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！

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