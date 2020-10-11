【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】 肉桂還是桂皮? 行內人帶你走進森林看（內附食譜）

▲ 桂皮蛋糕 – 配上一口紅茶，就是很好的下午茶！

有很多人問我關於肉桂的問題，但他們所指的其實是桂皮 (Cassia Cinnamon)，而非錫蘭肉桂 (Ceylon Cinnamon)。這兩種香料是同一草本植物科的不同品種，而近幾十年來桂皮愈來愈普及：它的味道更強烈，回味帶辛辣，更容易種植，所以對大公司來說它便宜得多，用少量就可為食物增添很多味道。

那就是說，桂皮本身作為香料是非常捧的，是上佳的調味品，這些年來，世界各地的口味不斷變化，亦十分喜愛這種桂皮。它的味道比較濃郁，獨特的香味融合在巧克力、甜品和慢煮食物中效果極佳。它也是五香粉的重要成份，在英美大多數超市也很常見。

然而，桂皮卻也是很難培植的。一年又一年，我們聽到生產者抱怨農作物因為惡劣天氣遭受破壞，很少人願意長途跋涉辛勞地到山頂來採集這種香料，而一年只有一個月可做採集工作，其餘11個月附近幾乎沒有生意可做。所有這些因素都在逐漸抬高桂皮的價格，不斷上漲。

桂皮多生長在廣東和廣西珠江兩旁的山上。 Regency Spices決定直接去看看這些農作物的生長情況、有什麼變化以及首次與公眾分享。

▲ 農民正在將肉桂樹的樹皮剝下來

▲ 將肉桂樹樹皮剝下來的工序全由人手做，非常辛勞

桂皮是肉桂樹最外層的樹皮。一般來說，農民都是在山上將肉桂樹樹皮剝下來再帶下山，以節省多次往返搬運的力氣和儲存空間。

▲ 道路開通了，農民就可以駕小卡車把一捆捆桂皮從森林運下山

現在，農民可以駕小卡車走公路，把一捆捆的桂皮從森林運下來。以前，就只能靠工人扛在背上慢慢走下山，極其辛苦，從山頂到山腳要徒步近10公里。

▲ 農民把桂皮鋪好，在陽光下曬乾

樹皮由人手擺放鋪好，在陽光下曬乾。其實之後還有很多其他工序要做，例如洗滌、分類和分級等，只是我們來早了，所以沒有看到。

地方政府對桂皮的採摘也有嚴格的規定，以確保整個地區的桂皮質量符合標準，保持長期受歡迎。政府規定，要讓肉桂樹至少生長4年，並且只有在政府頒令後才允许採摘。上山的道路也由政府看守，只對有許可証的人士開放。這些種種限制，再加上工種辛勞，又缺乏年輕人加入行業，意味著桂皮價格就只能一直上漲。

▲ 工序完成後，就是我們日常用到的桂皮了！

2014年起我們一直為香港家庭提供優質的桂皮，如今價格已經翻了一番。但當然，這完全不妨礙任何人繼續用它來製作自己最喜愛的甜點！

今日為大家介紹一個簡單的桂皮蛋糕食譜，用家庭焗爐也很容易製作，用來招呼朋友很不錯！

材料：

糖 60克＋180克 (分開擺放)

桂皮粉 2茶匙

中筋麵粉 240克

泡打粉 1 湯匙

鹽 1/2 茶匙

雞蛋 1隻 (打均)

牛奶 240ml