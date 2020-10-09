  • 28°C
香港時間 : 20201009日 (五) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【廚心而髮@iM網欄】有營又嫩滑 美國銀鱈魚

名人薈萃 08:31 2020/10/09

分享：

上次講左法國白鱈魚 ，今次就講下比法國白鱈魚次一級的(black cod)美國銀鱈魚！

銀鱈魚主要來自美國阿拉斯加200米水深深海魚，魚身較黑顏色均勻，魚鱗較幼細，魚形較扁身，肉質含油量較高，肉質較軟入口即溶。

銀鱈魚營養價值高，含有高濃度蛋白質和營養素，例如維生素B12。牠的飽和脂肪含量好低，但含有豐富奧米加3脂肪酸， 可幫助降低患心臟病風險。

烹調煮法：

香煎，一定要大火，銀鱈魚本身魚油量高，所以要厚切，煎至金黃， 香脆嫩滑！！！

照燒則可選擇用西京燒醬醃料， 醃一晚即可，香甜嫩滑！！

今次就咁多先，下次再有其他好嘢食介紹畀大家！ 請多多支持！！

 

作者Wyman（周偉文）簡介：

自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

更多廚心而髮@Wyman（周偉文）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Wyman（周偉文）

欄名 : 廚心而髮

最新專欄文章 更多

【廚心而髮@iM網欄】放下剪髮轉開凍肉鋪 做生意不能單靠自已
2020/09/25
【廚心而髮@iM網欄】放下剪髮轉開凍肉鋪 做生意不能單靠自已
【廚心而髮@iM網欄】世界十大最好食魚類——法國白鱈魚
2020/09/11
【廚心而髮@iM網欄】世界十大最好食魚類——法國白鱈魚
【廚心而髮@iM網欄】專食橡果的豬　西班牙伊比利亞黑毛豬
2020/08/14
【廚心而髮@iM網欄】專食橡果的豬　西班牙伊比利亞黑毛豬
【廚心而髮@iM網欄】牛味濃郁油花均勻　SRF美國和牛
2020/07/31
【廚心而髮@iM網欄】牛味濃郁油花均勻　SRF美國和牛
【廚心而髮@iM網欄】肉質結實產量稀少 韓國韓牛小知識
2020/07/17
【廚心而髮@iM網欄】肉質結實產量稀少 韓國韓牛小知識
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【室內設計】90後準新人裝修400呎屋不用25萬元　以綠調打造舒適的家
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！