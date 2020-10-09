【廚心而髮@iM網欄】有營又嫩滑 美國銀鱈魚

上次講左法國白鱈魚 ，今次就講下比法國白鱈魚次一級的(black cod)美國銀鱈魚！

銀鱈魚主要來自美國阿拉斯加200米水深深海魚，魚身較黑顏色均勻，魚鱗較幼細，魚形較扁身，肉質含油量較高，肉質較軟入口即溶。

銀鱈魚營養價值高，含有高濃度蛋白質和營養素，例如維生素B12。牠的飽和脂肪含量好低，但含有豐富奧米加3脂肪酸， 可幫助降低患心臟病風險。

烹調煮法：

香煎，一定要大火，銀鱈魚本身魚油量高，所以要厚切，煎至金黃， 香脆嫩滑！！！

照燒則可選擇用西京燒醬醃料， 醃一晚即可，香甜嫩滑！！

今次就咁多先，下次再有其他好嘢食介紹畀大家！ 請多多支持！！

作者Wyman（周偉文）簡介： 自少對牛扒有份執着，3年前從髮型師搖身一變凍肉舖老闆， 從來沒想過放棄髮型師，但為了有一個機會帶優質食品給朋友，所以開設凍肉生意，尋找貨源、學習精修牛肉，挑選好壞，藉著此網欄同大家分享，創業經歷、牛扒心得、烹調煮法 。會為大家逐一介紹，多謝大家支持，我是Wyman。

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