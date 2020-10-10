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【King談樓市】King Sir：買樓一定會賺

名人薈萃 10:11 2020/10/10

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早前，筆者在香港電台《e綫金融網•King Sir會客室》訪問城市大學特約教授曾淵滄博士，訪問中談及中美角力、美大選後的新形勢、以及未來樓市走勢，而筆者每次在節目完結前都會問嘉賓，對世界亂局的今天，樓價仍然高企的情況下，無殼蝸牛此刻應否上車？大多的嘉賓都是說上車要量力而為，但曾博士卻說：「未買樓的年輕人趕快去買！」

他認為買樓是一種投資，投資一定要買一些供應有限的資產如股、樓等，能生產出來的東西如衣履鞋襪，隨着科技越先進，生產成本將越平，價格是脹不起來的。但樓就不同，因土地資源有限，除非建築技術大幅提升，未來能輕易地興建300、500層樓高的摩天大廈，那就可以解決土地有限等問題，否則樓價未來都會上升。

此外，他認為今天本地投資者再買樓要俾15%，海外人士俾30%，難得政府擋曬啲投資者，讓路俾上車客，點解唔買！加上去年政府推出「林鄭Plan」，800萬以下可以承做九成按揭，買層600萬嘅兩房單位都只係要60萬首期，兩公婆儲60萬其實唔難，年輕人應好好利用此政策，可以買就即刻買，因為到時政策變了，首期要五成、七成的話，你就買唔到！

講到呢度，筆者立即追問：「上車客其實最驚就係，唔買就升，一買就跌，如今年買下年就大跌，那怎麼辦呢？」

他從容回答說：「而家係買樓唔係炒樓，炒樓係今日買入嚟，過幾年就賣出去，但住係講緊十幾二十年嘅事，樓市升跌關你咩事？」他認為只是一種心態，買入後不要再睇自己層樓升定跌，正如買滙豐，買入後劈埋一邊唔好理，雖然而家跌到28蚊，但咁多年收嘅息都賺返曬，就算滙豐由高位跌咗咁多，但早年好平買入，現在都仲升了好幾倍。

筆者覺得曾博士說得很有道理，收租（或慳番唔使交租）即等於收股息，過多十幾廿年收嘅租（或慳番嘅租）其實已可以賺咗層樓，當你而家買入層樓，就算二三十年後樓價大跌，但跌完個價都好可能比你今天買入價都仲有幾倍升幅！


 

 

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撰文 : King Sir

欄名 : King談樓市

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