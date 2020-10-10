【保你大】羅國森：疫情考驗保戶的「持貨能力」

今年以來的新冠肺炎疫情，重挫環球經濟，跟經濟停擺有直接關係的行業，例如旅遊、航空、會議展覽、飲食和娛樂消閒等的影響更大。這些業內人士中，有些被裁了，有些在放無薪假；稍為幸運的，可以保住職位，但要減人工。

筆者時常都說，我們做保險的，心腸會特別好，因為只有客人好，我們才會好。如果客人的經濟環境差，我們也不好受。

筆者屈指一算，過去幾個月，已經有近10個客戶取消過部分保單，他們主要是因為收入減少，甚至失業了，想慳得就慳。也有些是計劃移民，所以想提走保單中的大部分現金價值。

即是說，筆者近期做不了很多新生意，但就替客戶做很多售後服務。今日就約了一個已經認識多年，也幫襯了不少的客戶Paul見面。

他大約40歲，從事展覽業的，育有兩名兒子，已經上了中學，太太沒工作，所以是家中的經濟支柱。今次疫情令他被迫放無薪假。

正因為多了時間，他就不斷想方法去減少開支。他本身很信保險的，所以，過去十多年，一家四口加起來，大大話話也有30張保單。但每張的保額都不大。而且，很多都是儲蓄保險，保障成分很低，有些則是有回贈的意外保險。

「森哥，實不相瞞，近來真的有點手緊，我記得，我買了很多儲蓄保險，有些是有回贈的保險，可能有些已差不多時候可以套現了，你幫我做個檢討，看看有哪些可以不要，或者說，可以退回多少錢？！」Paul不等食物來，就急不及待地說。

「完全明白，我最近也替很多客戶檢討他們的保險，原因都是因為疫情令到他們的收入減少，所以想減輕一點負擔。但我在替你檢討保障之前，必須指出，有些保險是取消了，就不容易買回來。」

「嗯，我記得，這是你經常強調的。我又記得你講過，保險是不需要的時候買，需要的時候用。我過去確實是在沒有太大需要的時候買，而且買了不少；現在也算是有需要用了，所以要認真計下數！」

「在我收到你的指示之後，我已經做了一個總結，其實兩年前我已經給過你，現在只不過是更新一下當中的數字，因為很多都升了值。其實，這一刻，你一家4口共有32張單在我這裏。」

「原來我已經買了這麼多保險？！」

「以份數計算，你一家真的有『很多』保險，但如果以保障額去計算，你其實沒有太大保障，因為你只有200多萬人壽，大約80萬危疾，100萬意外保險，還有一份最傳統的住院醫保，是普通房級別的。我想再強調，萬一在經濟困難的時候發生意想不到的事情，影響可能更大，所以，這些保險都是用來抵禦更惡劣的情況，可以的話，盡量不要取消。」

「明白，我也不想取消這些保障，我還有一些儲蓄保險，也有很多回贈計劃呢，如果都不要，可以套現多少？如果還不夠，可以把保險內所有可以提取的紅利都提出來嗎？只要不影響保障便好！」

幸好，Paul也明白，在經濟困難的時候，我們更需要保障的道理，於是，我替他整理了所有保單中現有的價值，在不影響保障的大前提下，取消了兩份儲蓄保險和提取了所有他過去沒支取的紅利，希望他能夠渡過今次的疫情。我也深深感受到，今次疫情真是考驗筆者客戶的「持貨能力」呢！

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