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【理財攻略】 盤點第四季投資理財大事（iMoney專題）

即市財經 09:00 2020/10/11

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美國大選料成為投資市場短期內最重視的事件。

今年飽受新冠肺炎疫情影響，全球經濟走下坡，國際關係漸趨緊張。第四季頭號大事肯定是美國總統大選，總統特朗普（Donald Trump）能否連任，勢必影響未來數年中美及國際關係，以至全球金融市場走向。

《民生》

【10月14日】施政報告期待紓困措施

行政長官林鄭月娥將於10月14日發表《施政報告》。受疫情影響，不少市民生計受損，外界關注政府會否推出「派糖」紓困措施。有政黨建議政府派發消費券、設立失業援助金，政務司司長張建宗近日被問及《施政報告》會否支援市民，他未有透露內容，但指今年公共財政狀況嚴峻，必須審慎理財。

屯赤公路通車往機場快至10分鐘

近年不少物業投資者也看好屯門區樓價，皆因多項新基建將在區內落成，最新一項是「屯門赤鱲角隧道公路」，最快今年底通車。這條公路全長約9公里，連接屯門西至港珠澳大橋香港口岸。通車後，駕車來往新界西北至大嶼山的時間將大為縮短。從屯門南往返機場，行車路程預計可縮短約22公里，現時約30分鐘的行車時間亦將會縮短至約10分鐘。

《政經》

【10月26日】中共五中全會關注國策

中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議（簡稱「五中全會」）將於10月26日至29日在北京召開，五中全會將審議「十四五規劃（2021至2025年）」、2035年遠景目標等。五中全會對中國經濟未來走向影響深遠，相關國策亦往往帶來不少投資機會，投資者可從中尋寶。

【11月3日】美國總統大選影響中美關係

11月3日是美國總統大選投票日，全世界也屏息以待，關注總統寶座誰屬。究竟「狂人總統」、共和黨的特朗普能否成功連任，並繼續強硬對華政策？民主黨拜登（Joe Biden）一旦上台，又會否改變對華政策？踏入總統大選前一個月，金融市場普遍預計未來會非常動盪，投資者宜扣好安全帶。

《樓市》

第四季新盤逾9,000伙

疫情緩和，發展商加快推盤步伐，據《香港經濟日報》統計，今年第四季有24個新盤可推出，涉及約9,076伙。

新界東為第四季的一手供應重地，共有5盤合共2,740伙。大圍站上蓋及火炭坳背灣街項目或將同期登場，由新世界 （00017） 發展的大圍站上蓋第一期，合共有783伙，間隔由一房至四房，為年底前最矚目新盤之一；中洲旗下的火炭坳背灣街項目，涉及1,335伙，是唯一一個逾千伙大型新盤，以一至三房為主，並有小量特色單位。

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中央重點扶持　為何國家集成電路產業基金卻連番減持半導體企業？

撰文：葉卓偉 

編輯：謝克迪

經濟 新世界 中美關係 特朗普

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