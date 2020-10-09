【異動股】香港金融遭洗倉 半日蒸發八成股價

香港金融集團（00007）今日早突然急跌9成，曾跌至0.05元，創歷史低位。其後在11時45分停牌，停牌前報0.092元，跌逾八成。日內成交額達1.1億元，現市值約為3.7億元。

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香港金融主要從事天然資源及石化產品貿易；採礦、石油與天然氣勘探及生產；提供金融服務；及物業投資等。集團早前公布，中期盈利大跌7成至約4200萬元。而前政協劉夢熊亦曾在今年短暫出任集團首席執行官，但上任不足一個月，已在4月辭去職務。

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