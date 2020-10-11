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【你財策劃師】單身女公務員擁千萬元資產 55歲提早退休怎安排？(下)

理財智慧 11:31 2020/10/11

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除兩層物業以外，Katy現時只有30萬元儲蓄，沒有任何投資或理財產品，主要原因是她屬於低風險承受能力人士，一有盈餘便會用作償還物業貸款。現時兩層物業都已供滿，一層樓自住，另一層是父母居所，所以兩個單位都沒有任何收益。

而Katy退休時將會收到一筆過420萬元長俸，她正考慮應用多少購買年金。假如她真的可由6萬元支出變為3萬元，即需要由現時儲蓄製造多5,000元的入息。

Alvin認為她可留待60歲時才購買年金，建議到時可購買香港年金有限公司提供的香港年金計劃，投保100萬元每月可獲取4,700元，直至百年歸老。假如她投保150萬元便可以每月有保證收入7,050元，加上長俸亦會按通脹調整，屆時每月收益應有3.2萬元以上。


考慮投資保險儲蓄產品

至於年底退休到60歲期間，應保存大約30萬元現金，用作支付日常生活費的差額。由於長俸及香港年金計劃都是百分百保證收益產品，Alvin建議她不妨累積資金在一些非保證成分較高的保險儲蓄產品，因潛在回報較高，可以為未來的需要增加儲備。

Katy可考慮以年供形式每年投放40萬元，5年計劃來說總供款便是200萬元，分5年供款的好處是令她未來幾年的流動資金維持充裕，減少在退休調整期的憂慮。而即使投資後，她仍然有70萬元的盈餘，資金方面完全不用擔心。

惟需要增加支出以購買私人醫療保險，這筆支出更是重中之中。因基本生活費和消閒娛樂費可以由自己控制，但醫藥費並非自己能夠選擇，必需靠醫療保險產品幫助降低潛在開銷。

另外，她亦該有一筆儲備用作支付未來醫療保險保費，避免因將來保費加幅過高而沒有能力支付。

 

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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