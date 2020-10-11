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【你財策劃師】單身女公務員擁千萬元資產 55歲提早退休怎安排？(上)

理財智慧 11:30 2020/10/11

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提早退休是每個人夢寐以求的事，惟退休後的收入或將減少，未必能維持現有的生活開支。讀者Katy是公務員，剛獲批將於年底提早退休。惟現時每月支出6萬元，退休後卻只能收到2.5萬元長俸，未知可否應付未來數十年的退休生活。

另一方面，Katy提到由私人保險公司提供給公務員的計劃每年保費要繳交1.8萬元，可是手術保障上限只有30萬港元，醫療保險保障並不全面。

減少不必要的支出

要由每月6萬元支出降低到2.5萬元，似乎不是容易做到的調整，雖說「馬死落地行」，但資源充足的話，亦應保持生活質素，因為退休是一種生活並不是生存，一定要平衡心理和生理上的需要，所以Alvin會先為Katy仔細分析及計算支出需要。

Katy清楚自己比較「大洗」，惟她估計將來沒有工作應酬，衣服打扮支出可以減少，但她最大目標是退休後能繼續一年兩次的海外旅遊，她預計一年需花費4.8萬元。另外她亦有參加一些興趣班，每月約2,000元，其餘支出還有慈善捐獻、交稅儲備及支付家用等等，再加上個人支出，估算未來退休後每月使費約3萬元。


妥善安排醫療保險

惟Katy目前尚未安排醫療保險，假如她將現時的醫療保險由政府轉為私人，費用將大升2.5倍，而由於她過去曾經索償，因此她擔心新的保單建議書或會比現時保費增多。Alvin認為她可向不同公司查詢，惟最重要的是申請時一定要如實填寫病歷，否則就算批出保單，將來出現索償時也可能有爭拗。

Alvin建議她考慮全面保障的高端醫療計劃，並採用最高墊底費選項，一方面保障更全面，另一方面亦能夠以較低保費獲得保障。唯一取捨是當需要索償時，投保人需在初期支出較多，而年紀漸長亦會令保費繼續增加，但透過高墊底費能減輕後期負擔。她亦可以考慮現時很多人都會購買的自願醫保，選擇靈活計劃令保障提升。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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