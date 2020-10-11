【中國債券】中國債納富時指數 貝萊德4大原因看好中國債 （iMoney專題）

▲ 中國債納富時指數，貝萊德表示看好中國債。

富時羅素於9月25日宣布將中國債券納入世界國債指數，是全球三大債券指數中，最後一個納入中國債的指數。管理貝萊德中國債券基金的Eric Liu認為，納入國際性指數只為利好中國債券的原因之一，另外不論在孳息率及風險上，中國債券也優於歐美地區。

貴為全球最大的資產管理公司，貝萊德基金的表現一向不俗，由Eric Liu管理的中國債券基金也不例外。他在過去5年帶領基金每年平均取得5.56%的回報，在晨星人民幣債券組別當中，表現冠絕同儕；面對疫情侵襲，基金也在半年間迅速站穩，年初至今仍錄得7.9%的回報。

Eric接受《iMoney》專訪時分析，相對於其他地方的債市，中國債券有四大優勝之處。他先從經濟基本面說起：「中國中長期經濟穩定，至於短期而言，不論在今年或明年這兩個時間點，中國經濟復甦速度也是最快。」其次是風險可控，他指無論今年或過往來看，中國境內外債券的違約率也低於其他新興市場國家，今年預期甚至會優於美國垃圾債。違約率固然反映信貸風險，但針對價格風險而言，其波動性也相對其他國家低。一般持有債券的波動率大概是4%至5%，但以其管理的貝萊德中國債券基金為例，基金過去5年年化波動率只為2.5%。

第三個好處是孳息率較高，Eric推算在全球債券市場，超過2.5厘孳息率的債券當中，有56%是來自於中國，他認為在資金氾濫的情況下，資金始終會流向高息資產，成為利好中國債券的另一原因。在低風險、高收益的情況下，中國債市的經風險調整後收益（Risk adjusted return）乃全球債市之最。據晨星資料所見，過去5年中國債券的夏普比率（Shape ratio）高達1.62，而貝萊德中國債券基金更高達2.15，即每承受一個單位的風險，便會帶來2.15個單位的額外回報，「性價比」十足。

最後一個好處是與其他資產的關連度。「即使中國債券規模龐大，甚至已納入三大債券指數，但境內債券當中只有3%是境外投資者，這令中國債市與其他債市的關連度很低，提高了分散投資的效率。」確實，資產間的關連度已成近日投資界的計時炸彈。過往在經濟周期的不同階段，股票、債券都可發揮不同作用，如在經濟向好時，股票上升而債券表現稍遜，反之亦然，但現在卻出現「齊上齊落」的情況，令分散投資的效用大不如前。但究竟為何境外投資者面對如此吸引的中國債市，卻望而卻步？

Eric坦言投資者對中國債券仍有一定隱憂：「境外投資者所投資的3%境內債券當中，大部分都是利率債（國債）為主，他們相對於信貸風險，更擔心實際操作的擔憂，如以甚麼渠道，投資中國或託管的問題。比較好的是中國監管問題已在過去數年解決，而且近日中國債券納入富時指數，所以未來境外投資者會進一步買入。」

坊間不少債券基金都標榜高息，但扣除基金價格後的總回報（Total Return）卻強差人意，而貝萊德中國債券基金的派息與回報相約，現派年息5厘左右。但由倉位所見，Eric其實與很多中國債券基金經理無異，都是以偏重於房地產債券（佔基金比重32.9%），惟獨在選擇債券時不會盲目買入息率更高的中小型發展商，而是較看好龍頭發展商。

「境內債券（以人民幣計價）當中，我較看好基建和地產，後者更是由4月以來，復甦速度最快的行業，8月全國地產銷售便上升27%，我相信第四季會延續。」不過對於內房的銷售情況，投資者更擔心央行定下的「三條紅綫」。「三條紅綫」的目的是降低房地產的槓桿率，其實會降低整個行業的風險，對債券投資者來說是好事。」但他承認，三條紅綫會對高槓桿中小型房企造成壓力，為大型房企造就收購機會，認為政策最終加快行業整合，故他透露基金所持有的大多是龍頭發展商。

值得留意是，與其他投資中國債券的基金經理不同，他認為用基建穩定經濟仍是主調，今年國債發行量便增加了四成，很多都是用於基建上。更有趣的是，基建相關的債券多為城投債，故基金有一定比重於此，據8月的基金月報所見，地方政府債券佔基金倉位的18.9%，為基金的第二大類持倉。

眾所周知，過往境外投資者都擔心中國地方政府的債務問題，何解他仍選擇立於危牆之下？「如果問境內基金經理，10個有9個說最放心是投資城投債，這是因為城投債是境內外債券中違約率最低的一環，歷史上只出現數次技術性違約，意思是違約後很快便還錢。」「境外投資者很多時都誤將地方政府和地方國企混為一談，很多境外曾出現的地方國企違約，在境內不會被視之為城投債。」

同樣地，他對地方國企也持謹慎態度，而就算地方政府未有嚴重的違約紀錄，他也會以地方政府的經濟情況及該融資平台對地方政府的重要性這兩大條件來挑選城投債，「我對經濟較弱、槓桿較高的地區較為保守，反而喜歡經濟良好、債務偏低的地區，如浙江、上海、廣東等，其經濟及槓桿也處於不錯的水平，反之青海、內蒙等就較有保留。」

然而，疫情爆發至今，不論是境內或境外債券（以美元或離岸人民幣計價），中國債券息差已回復至疫情前水平，但相對之下，中國國債孳息率在過去數月上升逾100個基點，再度上升空間不大，反而會在大選後至明年年初，有再度收窄空間，即意味債券價格會有上升空間，故會稍後時間部署境內債券。

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撰文：林展鋒

編輯：謝克迪