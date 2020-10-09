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【美股焦點】華納媒體擬裁員數千人　削減20%營運開支

即市財經 15:34 2020/10/09

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華納媒體旗下品牌包括電視台CNN、《時代》雜誌、電視台Cartoon Network和電影製作公司華納兄弟。

《華爾街日報》報道，美國電信巨頭AT&T （NYSE﹕T）  旗下子集團華納媒體 （Warner Media） 計劃裁減數千名員工。據消息人士透露，新冠疫情衝撃電影票房和電視廣告收入，今年8月華納媒體裁員500人後，公司計劃將於月內再度裁員。

華納媒體發言人早前表示，公司將進行重組計劃，將投資轉移至關鍵範疇的業務，並減少其他範疇的開支。外電早前報道，受疫情影響，華納媒體在2020年第2季度營業總收入為68億美元 （約527億港元），較往年同期下跌22.9%。

AT&T預計：第3季仍然未能恢復盈利

據AT&T預測， 新冠疫情令今年第2季度電視廣告收入大跌37%，預料第3季度仍未能恢復盈利。

華納媒體為世上著名媒體與娛樂公司，旗下品牌包括電視台CNN、《時代》雜誌、電視台Cartoon Network和電影製作公司華納兄弟。

AT&T隔晚收報28.61美元，跌0.66%。

相關文章﹕【戲院寒冬】Cineworld 關英美戲院　華納兄弟急押後蝙蝠俠至2022年上映

AT&T併購時代華納 美司法部上訴

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編輯﹕賴奕羚

美股 裁員 疫情 電視台 電影 媒體 廣告 美國 電視

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