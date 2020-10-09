【強積金】26歲男冀10年後MPF達50萬　永明雷志海：絕非不可能任務

【問】讀者Bosco（26歲）

目標退休年齡︰60歲

MPF每月供款︰ 現無

帳戶數目︰1個

總值︰3.2萬元

現時投資選擇︰無

4年前大學畢業後，曾經做了1年多的Marketing工作，之後就和朋友一齊做有關程式設計的工作，但一直沒有再供MPF。現時和父母同住，其居住的居屋近日已供滿，打算將錢重新投放至MPF， 當作每個月的定額儲蓄。如果想在10年後的MPF價值有50萬港元，該如何部署？是否全部選擇進取型的基金？

【答】永明資產管理首席投資策略師 雷志海：

讀者的情況在現今社會變得頗為普遍，以前稱作Freelancer（自由職業者），近年隨着共享經濟的迅速發展在北美洲等地也稱為Gig economy（零工經濟）下的獨立約聘工種（Contractor）。說不定Bosco的程式設計工作日後能成就一番事業，成為一位創業者。

Bosco打算重啟MPF作每月定額的儲蓄/投資，對此想法筆者舉腳贊成。Bosco今年才26歲，正是筆者倡議的4個錦囊中的「越早越好」。其目標是10年後滾存至50萬元，只要好好計劃，絕非不可能任務。按計算，把現時MPF個人帳戶內的3萬多，加上未來每個月投入2,000元，若能投資於一個每年取得7%的組合，10年後便可達50萬元目標。要每年有7%的複式增長，故然要選擇較為進取的基金，亦即要承受較大的市場和投資風險。但有10年投資期，大致上應可涵蓋大部分市場週期，令每月定額投資成就一個不錯的「水塘」。

到底選擇甚麼基金，筆者建議毋須過度分散，可考慮把較大比重（約六成至七成）投資於亞洲股票基金，其餘部分投資於環球股票基金。筆者必須強調股票市場屬於高波動性的投資，尤其對於短綫投資者或接近退休年齡的人士。但對於擁有投資期較長的人士，時間可撫平市場波動，這便是筆者4個錦囊中的「越勇越好」指出的意思。至於每個月是否能夠投入2,000元，要Bosco本人決定了。

減少開支 聚沙成塔

筆者過去講過作為退休投資，每個月應以收入的兩成作投放目標，當然這中間需要考慮投資者的實質收入。即使抱有「慳得一蚊得一蚊」的態度，總有些基本開支是慳不了的。此外亦要視乎投資者甚麼年紀才開始退休投資計劃，愈遲開始要投入的收入比例便需更高。

筆者能說的就是緊記另外一個錦囊，就是「越多越好」。一些非必要的開支可免則免，譬如若有吸煙習慣的人士戒菸可每月省下數百元，又如手提電話若非壞了大可多用幾年。不要小覷這些生活上的細節，所謂聚沙可成塔、滴水可成河。千萬不要低估複式增長帶來的效應，重中之重是確定了策略便要持之以恒地進行。

說罷投資上的安排，筆者想提一提行政上的事情。由於Bosco的MPF戶口是之前從事Marketing工作時開設的，在離職後該帳戶將由公司帳戶轉為個人帳戶，而個人帳戶一般是不能接受新的供款。Bosco可以考慮申報為自顧人士，透過心儀的強積金計劃服務供應商開設新的自僱人士MPF帳戶，每月供款在報稅時可享稅務優惠。但由於是MPF帳戶，帳戶內的資產要待退休時又或其他法例認可條件的情況下才能提前提取。

另一做法是開設「特別自願性供款帳戶」，好處是在供款和提取方面有較高靈活性，一般可隨時增加或減少供款額，甚至暫停供款一段時間。至於提取，亦不必等到退休之齡。但由於這種帳戶屬純個人投資，供款不能享稅務優惠。同時，特別自願性供款帳戶並非所有強積金計劃服務供應商都提供，他可向心儀的商號查詢詳情。





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