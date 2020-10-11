【ETF攻略】不懂揀股有何選擇 3類新經濟ETF尋寶（iMoney專題）

▲ 要投資美國新經濟概念，有多種ETF可以選擇。

不少投資者正伺機追趕「新經濟」的浪潮，強勢大型增長股如「FAANG」固然備受關注，但對於追求經濟新趨勢帶來額外回報的投資者而言，美股中亦有不少類型的交易所買賣基金（ETF）供投資者選擇。

1.主題式ETF

第一類是主題式ETF，以SoFi Gig Economy ETF（GIGE）為例，該ETF主要是投資於能夠受惠於「散工經濟」（Gig Economy）的公司。炒散不是甚麼新概念，例如樂隊各處表演、建築工人承包業務等，這些都是傳統的「散工」。

在網絡與科技的推動下，「炒散」多了一個新名字——「共享經濟」，特別是隨着叫車公司Uber（UBER）、Lyft（LYFT）、旅遊住宿網站Airbnb以及亞馬遜（AMZN）人工智能任務外包平台Amazon Mechanical Turk等的興起，愈來愈多人追求自由彈性的工作，成為「自由職業者」（Freelancer）。這類工作通過應用程式或網站簽訂合約，快速配對雙方需求而獲得額外收入，不受工作時間、地點和僱主的限制。

根據美國職業諮詢機構MBOPartners最新發布的《2019年美國獨立工作者市場狀況報告》顯示，過去一年美國從事散工的人數為4,110萬人，職業包括承包商、顧問、教師、臨時工等，合共創造了1.28萬億美元的收入，約佔美國2018年國內生產總值（GDP）的6%。

採取主動式管理的GIGE，便將約六成持倉部署於「散工經濟」最發達的美國，首十大持股中不乏知名Freelance平台Fiverr（FVRR）、Upwork（UPWK）、電子支付服務商Square（SQ）、PayPal（PYPL）、以及電子商務平台Shopify（SHOP）、阿里巴巴（BABA），這些企業皆受惠於疫情帶來的社會轉型，股價在3月23日美股見底後勢如破竹，帶動GIGE升近九成，追蹤納斯達克100指數的Invesco QQQ Trust Series 1（QQQ）則升不到七成。

2.大市型ETF

第二類是大市型ETF，以SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF（KOMP）為例，該ETF追蹤S&P Kensho New Economies Composite Index，雖然標榜投資於能夠透過自動化、機械人和人工智能等新技術，以顛覆性創新改變傳統行業以及經濟的公司。但KOMP持倉涵蓋股票高達395隻，基金的持倉相當分散，首十大持倉合共佔比僅達一成。以回報來看，基金3月23日（年初跌市低位）後升幅逾七成，同樣跑贏大市。

3.主動型ETF

第三類則為主動性ETF，以ARK Innovation ETF（ARKK）為例，該ETF是方舟投資（ARK Invest）推出的一隻主動型ETF，同樣是專注於投資破壞性創新（Disruptive Innovation）的公司，涉及領域包括基因科技、工業創新、下一代互聯網及金融科技等，基金持倉中至少65%是投資於相關產業。與KOMP相比，ARKK的持倉相對集中很多，前十大持股佔比高達52.5%，當中Tesla（TSLA）佔比就高達一成。

近期Tesla股價自高位回調近兩成，方舟投資仍看好該公司在電動車產業將維持領導地位，並將目標價維持在2024年升至7,000美元（即拆股後1,400美元）。事實上，有「科技股女神」之稱的方舟投資創辦人兼基金經理Catherine Wood是特斯拉的長期「大好友」，早於2014年10月就已經開始買入Tesla，她旗下的多隻基金都重倉持有Tesla，帶動基金大漲不少。以ARKK為例，基金自3月23日大漲近1.4倍，其中近三成增長就是由Tesla貢獻。

不過縱使ARKK回報驚人，投資者仍要留意的是，該基金的成敗主要繫於個別科技企業，當中不少仍尚未盈利，無法達分散風險之效，若其中一隻科技股出現問題，極有可能拖累基金整體表現。

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撰文：李勝男

編輯：謝克迪