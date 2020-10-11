  • 29°C
香港時間 : 20201011日 (日) 12:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新經濟趨勢】myShape推AI智能健身鏡 比傳統教練更精準（iMoney專題）

即市財經 12:00 2020/10/11

分享：

智能健身鏡或比傳統教練更精準。

由於新冠肺炎全球大爆發，令民衆無法到健身室或戶外運動，家庭智能健身市場因而興起，相關企業如Peloton、Apple Fitness+等，在疫情期間成功吸引許多消費者，盈利大幅增長。除了外國企業之外，內地也有不少發展成熟的家庭健身企業冒起，myShape就是其中一間，該公司的新款產品，智能AI健身鏡Mirror設備全面投產，引起市場注意。

myShape出產的Mirror備有超過1,500款健身動作，用戶可以在模擬環境下，透過AI教練的輔助於家中鍛練，並逐步學會新健身動作，更容易做到最佳標準姿勢。myShape創始人馮偉強調，這類型的產品硬件大同小異，要突圍而出，為用戶提供精確且良好的運動體驗，才是致勝關鍵。

Mirror最大特色，在於其鏡面以透明鏤空的方式呈現，能讓教練視頻與用戶的全身影像同時出現在鏡子屏幕上，用戶做運動時自然更方便。此外，用家也能更容易調整自己的動作姿態，有更好的健身體驗。產品也能夠透過捕捉人體運動軌跡，即時判斷動作是否到位，之後系統通過聲音和畫面給出改正建議。若動作標準，提示音會告訴用戶動作正確，從而讓用戶有動力完成得更好；如果動作不標準，系統則會通過語音提醒用戶糾正錯誤姿勢，比傳統教學方式更為精準。

myShape早在2017年就推出了第一代AI健身教練，經過4年的更新和健身大數據模型積累，其AI健身算法的精準性已排在行業前列。該產品支持數萬課AI運動課程，AI健身動作超過1500多個。除了基本健身課堂之外，myShape還有不少星級課堂，例如聯同亞洲瘦身女王鄭多燕團隊、Souldancing明星導師IRENA等，開發定製版的各種健身課程。用戶只要在連接電視機後，可以通過內置多媒體課程和3D機器視覺識別反饋技術訓練，令用戶可以足不出戶，讓用戶達到最佳健身效果。

相關文章：

【iPhone12】爆料達人Jon Prosser︰AirPods Studio耳機未量產　會否亮相存疑（附圖）

【疫情焦點】全球累計逾3679萬確診　美國累計783萬

【歐洲央行】拉加德表明不會在疫情前「收水」　強調政府央行需配合支持經濟

撰文：翁嘉陽 

編輯：謝克迪

運動 Apple 健身 經濟 運動

下一篇文章

【ETF攻略】不懂揀股有何選擇 3類新經濟ETF尋寶（iMoney專題）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【滙豐股價】滙豐月底放榜　高盛唱好將復派末期息　成數有幾高？
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【螞蟻上市】美國會議員促華府介入 阻螞蟻集團上市
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展731億超購227倍　國際配售已截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展731億超購227倍　國際配售已截飛
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【阿里巴巴股價】阿里巴巴來港近1年　原有外資股東沽貨累計逾5400億元
【螞蟻上市】螞蟻集團上市步伐滬快港慢　避開美國大選亂市僅餘一周機會
【螞蟻上市】螞蟻集團上市步伐滬快港慢　避開美國大選亂市僅餘一周機會