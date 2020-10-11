【新經濟趨勢】myShape推AI智能健身鏡 比傳統教練更精準（iMoney專題）

▲ 智能健身鏡或比傳統教練更精準。

由於新冠肺炎全球大爆發，令民衆無法到健身室或戶外運動，家庭智能健身市場因而興起，相關企業如Peloton、Apple Fitness+等，在疫情期間成功吸引許多消費者，盈利大幅增長。除了外國企業之外，內地也有不少發展成熟的家庭健身企業冒起，myShape就是其中一間，該公司的新款產品，智能AI健身鏡Mirror設備全面投產，引起市場注意。

myShape出產的Mirror備有超過1,500款健身動作，用戶可以在模擬環境下，透過AI教練的輔助於家中鍛練，並逐步學會新健身動作，更容易做到最佳標準姿勢。myShape創始人馮偉強調，這類型的產品硬件大同小異，要突圍而出，為用戶提供精確且良好的運動體驗，才是致勝關鍵。

Mirror最大特色，在於其鏡面以透明鏤空的方式呈現，能讓教練視頻與用戶的全身影像同時出現在鏡子屏幕上，用戶做運動時自然更方便。此外，用家也能更容易調整自己的動作姿態，有更好的健身體驗。產品也能夠透過捕捉人體運動軌跡，即時判斷動作是否到位，之後系統通過聲音和畫面給出改正建議。若動作標準，提示音會告訴用戶動作正確，從而讓用戶有動力完成得更好；如果動作不標準，系統則會通過語音提醒用戶糾正錯誤姿勢，比傳統教學方式更為精準。

myShape早在2017年就推出了第一代AI健身教練，經過4年的更新和健身大數據模型積累，其AI健身算法的精準性已排在行業前列。該產品支持數萬課AI運動課程，AI健身動作超過1500多個。除了基本健身課堂之外，myShape還有不少星級課堂，例如聯同亞洲瘦身女王鄭多燕團隊、Souldancing明星導師IRENA等，開發定製版的各種健身課程。用戶只要在連接電視機後，可以通過內置多媒體課程和3D機器視覺識別反饋技術訓練，令用戶可以足不出戶，讓用戶達到最佳健身效果。

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撰文：翁嘉陽

編輯：謝克迪