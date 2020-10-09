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黃金周期間　超過6億人次於中國旅遊

環球政經 16:36 2020/10/09

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「十一」黃金周剛於昨天結束，據商務部表示，10月1日至8日，全國零售和餐飲企業銷售額約1.6萬億人民幣，日均銷售額按年增4.9%；中國旅遊研究院（文化和旅遊部數據中心）估計，國內游客達6.37億人次，國內旅遊收入4665.6億元。在10月1日至8日期間，中國各地的旅遊區都出現人頭湧湧的情況，在假期的最後一天，也有大批人次在火車站的候車。

商務部又指，疫情防控常態化底下，網上購物、直播、網上訂餐、定制旅遊等新型消費在黃金周期間不斷增加。當中，遼寧餐飲零售企業通過直播線下引流、線上平台帶流等方式，網上消費佔比超過20%。 鐵路部門估計，昨日乘載旅客約1300萬人次。於9月30日至10月7日期間，每日載客量亦超過1000萬人次。

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責任編輯：黎淑雯

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