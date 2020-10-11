【新經濟趨勢】 同具分拆上市價值 京東非零售業務逐個捉（iMoney專題）

▲ 京東除了電商業務外，其他業務亦值得留意。

內地網購巨頭京東集團 （09618） 落實分拆京東健康在港上市後，股價即有正面反應。除了京東健康，京東也同時經營多個身價不菲的非零售業務。日後一旦它們悉數分拆上市，將有利京東加快釋放價值，股價仍潛藏上漲空間。

以網購平台起家的京東，早於2007年已開始布局非零售業務，為業務建立護城河及增長軌道。除了零售業務，京東亦同時經營京東健康、京東物流及京東數科這三頭獨角獸，估值介乎500至2,000億元人民幣水平。其中京東落實即將分拆上市的京東健康，是阿里健康 （00241） 及平安好醫生 （01833） 之外，另一個內地大型網上醫療平台。京東健康主要分為四大業務，包括醫療健康電商、互聯網醫療、健康服務及智慧醫療。截至去年，下游採購商家達10萬間，業務覆蓋全國19個省份近50個城市。

而於3年前開始運作的京東互聯網醫院，也是全國業務增速最快的網上醫療平台。旗下醫生庫聯繫了全國32個省份的超過3萬名醫生，當中逾六成來自三甲醫院，能夠因應患者需求提供診症意見。疫情期間問診需求大增，由1月底至2月中，京東健康的網上問診平台日均問診量高達10萬人次左右。8月，京東健康推出全新家庭醫生服務產品「京東家醫」，計劃未來5年服務全國5,000萬個家庭。行政總裁辛利軍亦指，京東健康收入規模不但已成功突破百億元人民幣，並成功實現盈利，從而推動其估值不斷上升。最新一輪融資，也成功吸引了中金資本及霸菱亞洲等機構參與。

估值較京東健康更高的京東物流早於2007年成立，是全球唯一同時擁有中小件、大件、冷鏈、企業對企業（B2B）、跨境及眾包等六大物流網絡的企業。集團六大業務包括供應鏈產業平台、一體化供應鏈服務、供應鏈技術、京東快遞、國際供應鏈及京東冷鏈。截至今年上半年，京東物流在全國營運750個倉庫，倉儲總面積約1,800萬平方米。近年京東物流相繼開發全流程無人倉，以及具備多種嶄新系統的智能物流中心「亞洲一號」。目前京東物流在全國開設24個「亞洲一號」物流中心，物流優勢優於唯品會（美：VIPS）及蘇寧易購（深：002024）等同業。

電商及網購普及推動倉儲需求，京東物流過去數年收入快速增長。在外部物流收益高增長推動下，未來三年整體收入規模有突破千億元人民幣。京東物流的投資者星光熠熠，除了騰訊控股 （00700） 及中國人壽 （02628） ，也包括多個著名基金，如紅杉資本和積極投資內地消費企業的高瓴資本。未來京東物流將以智能技術為發展方向，以降低社會物流成本，提高效率為目標。當中包括建設5G園區，透過5G高清攝影鏡頭實現人員的定位管理，實時探測倉內生產區的擠迫程度，優化資源調配過程及提高效率。

數字金融近年發展迅速，阿里巴巴旗下的螞蟻集團便是當中表表者。至於京東，則擁有前稱京東金融的京東數科。估值達過千億元人民幣的京東數科，目前集中於五大業務板塊，包括金融、城市、農業、營銷及人工智能。京東數科透過科技，為金融機構提供一站式方案解決方案，及採用大數據決定向個人客戶提供的消費金融貸款額度。透過推出「智能城市系統」，應用於城市交通、環保、社區及政務等範疇，打造智能城市生態。人工智能業務方面，京東數科利用物聯網、雲計算等技術，進行機房及軌道巡檢，室內運送等功能，建立數字化和智能化的解決方案。

去年京東數科的收入主要來自以企業機構為服務對象的京東白條，及主打金融機構的京東金條，分佔59%及35%。集團正開始發力服務數字營銷業務京東鉬媒，並於消費金融業務進行品牌升級，打造增長方程式。經過多輪融資，投資者包括紅杉資本及中信資本等的京東數科，由於新經濟特性較同系其餘兩間非零售業務強烈，未來估值上升空間相信會較優勝。加上螞蟻集團上市計劃如箭在弦，京東數科登陸中港股市，預料只是時間問題。

上述三大非零售業務，共同和京東的網購業務產生協同效應，推動京東身價水漲船高。西南證券看好，京東電商業務有力拓展產品種類，供應鏈「三流一體化」提高客戶體驗外，公司規模效應日益擴大也能推動利潤率上升。該行預計今年至2022年仍是京東盈利的上升周期，預計年均增幅接近40%。日後若京東物流及京東數科也成功上市，也有助刺激京東估值更上一層樓。從中長期投資角度，300元以下的京東是一個吸引的買入對象。

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撰文：李尚毅

編輯：謝克迪