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蘋果將Apple TV+免費訂閱　延長至2月結束

環球政經 17:14 2020/10/09

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Apple宣布，將延長其串流影片免費訂閱服務至明年2月。

iPhone 12敲定時間發布 最低價5030元有部？：【下一頁

綜合外媒報道，Apple於周四（8日）表示，原定於未來3個月結束的Apple TV+免費訂閱服務將延遲至明年2月。Apple TV +於去年秋天推出時，Apple通過購買Apple產品捆綁了免費的一年訂閱。在試用訂閱中的第一個訂閱原定於11月初到期，也意味尚未取消訂閱的用戶需要開始付費。

不過，是次更改條款後，也即代表即將在11月、12月或1月到期的用戶，延長至2月的時候，才開始選擇是否繼續付款。Apple至今未有透露Apple TV+的實際用戶訂閱數目，但其影片以至電影數目都少於同是串流影音平台的Disney+及Netflix，前者在8月時，其訂閱用戶已超過6000萬、Netflix則在7月表示，其在全球範圍內擁有超過1.9億訂戶。

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責任編輯：黎淑雯

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