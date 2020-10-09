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【虛擬銀行】眾安銀行力谷貸款　推3.8萬元現金或全期免息抽獎

即市財經 14:43 2020/10/09

分享：

眾安銀行推出3.8萬現金獎及全期貸款免息獎賞，力推其個人貸款業務。

7間虛銀擬銀行已正式開業，其中早前披露已吸納18萬客戶的眾安銀行（ZA Bank），最近就力拓個人貸款業務。眾安銀行即日起至10月底，推出約3.8萬元現金獎或全期貸款免息獎賞的抽獎活動。

眾安銀行宣布，10月1日至31日期間，每次成功申請並提取5萬元或以上分期貸款的客戶，即可獲得抽獎券一張，有機會獲得38,888元現金獎或全期免息獎賞。

另一間虛擬銀行貸款息率更低至1.85厘【下一頁】

活動分4階段進行，每星期抽奬1次，每名參加者可獲得的抽獎券數目不限。在每階段抽獎後，每張不中獎的抽獎券將自動進入下階段抽獎，直至活動日期最後一次抽獎為止。

目前，眾安銀行的貸款實際年利率可低至1.86厘，10萬元或以下的貸款申請，更標榜周一至周六上午9時30分至晚上12時期間，交齊文件後，保證30分鐘內完成貸款審批，每遲1分鐘送現金回贈10元，回贈上限500元。

眾安銀行今年3月正式開業，由眾安在線 （06060） 及百仕達 （01168） 合資組成。

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編輯：趙穎妍

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