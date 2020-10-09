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【防疫抗疫基金】遊戲機中心＋麻將／天九牌照持有人　即日起可申請5萬元資助

商業 14:35 2020/10/09

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新一輪的「防疫抗疫基金」下的遊戲機中心資助計劃及麻將／天九牌照持有人資助計劃今日同樣開始接受申請，合資格申請者將可獲一筆過5萬元資助。

【防疫抗疫基金】戲院＋註冊體育教練　即日可申請補助（附申請連結）

兩項資助計劃旨在為業務受疫情嚴重影響，以及其處所在7月中至9月中期間因停業令而被逼關閉的牌照持有人或場所負責人提供即時的財政紓困。

遊戲機中心資助計劃為每個在《遊戲機中心條例》（第435章）下獲發牌的合資格遊戲機中心營運者、已獲豁免受該條例規管（或已遞交相關豁免申請）的合資格電競場地營運者，以及已向民政事務總署轄下的牌照事務處（牌照處）登記的合資格互聯網電腦服務中心營運者，提供一筆過5萬元資助。

而麻將／天九牌照持有人資助計劃則為每個在《賭博條例》（第148章）下獲簽發麻將／天九牌照的合資格牌照持有人提供一筆過5萬元資助。

兩項資助計劃的申請表格及申請指引可於牌照處網頁（www.hadla.gov.hk）下載或到其辦事處索取。合資格的牌照持有人或場所負責人可向牌照處遞交申請。截止申請日期為11月9日。牌照處在收到填妥的申請表格及相關文件後，一般可於約2星期內發放資助。

如欲查詢詳情，可致電2116 5230（遊戲機中心資助計劃）或 2117 2977（麻將／天九牌照持有人資助計劃）聯絡牌照處，或瀏覽牌照處網頁。

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責任編輯：葉泳珊

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