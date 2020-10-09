【搶閘iPhone 12前】Motorola Razr 5G　即日預售12,990元　CSL Mobile全港獨家

▲ motorola razr 5G正式在香港推出， CSL Mobile獨家發售，零售價$12,990 。粉絲注意，包裝盒可變身擴音喇叭，不要丟棄。（梁巧恩攝）

Motorola Razr 5G 版 今日（9日）正式在香港推出， CSL Mobile取得全港獨家發售權，即日起接受預訂。

Motorola對很多人來說，是難忘的回憶。但Motorola並沒有忘記粉絲，繼去年推出首款摺屏智能手機 Motorola Razr 2019， 早前又在美國推出Motorola Razr 5G 版，水貨早前已登陸香港，不過今次CSL Mobile推出的當然是行貨。

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motorola razr 5G建議零售價$12,990，已摺屏機來說並不算高，CSL Mobile亦有提供多種上台及預繳package供選擇。摺屏智能手機是近期的焦點， motorola 這款截屏機的外貌就更為突出，摺合時長度只有9.17厘米，完全可以放在手掌中心。

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motorola razr 5G用上了 Snapdragon 765G 處理器丶2,800mAh 電池，支援eSIM 的同時也提供雙卡雙待。摺疊式手機最為人關注的另一點， 是其鏈鉸的耐用度。品牌表示用上了全新無縫對摺技術，不會在屏幕留下摺痕，即使對摺 20 萬次也不會損壞。

手機在摺疊時仍可查看日期、時間、訊息，以及使用部份已被揀選的Apps。由於鏡頭是外資在機身上，所以就算自拍也好亦配合 4,800 萬像素鏡頭進行自拍。鏡頭支援 OIS 光學防震、AI 場景識別、夜景模式、人像模式等，

有趣的是，motorola razr 5G隨機附送的包裝盒可變身為擴音喇叭，這是其他手機品牌暫未見到的設計。

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記者：梁巧恩