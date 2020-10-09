  • 29°C
香港時間 : 20201009日 (五) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶閘iPhone 12前】Motorola Razr 5G　即日預售12,990元　CSL Mobile全港獨家

科技 14:35 2020/10/09

分享：

motorola razr 5G正式在香港推出， CSL Mobile獨家發售，零售價$12,990 。粉絲注意，包裝盒可變身擴音喇叭，不要丟棄。（梁巧恩攝）

Motorola Razr 5G 版 今日（9日）正式在香港推出， CSL Mobile取得全港獨家發售權，即日起接受預訂。

Motorola對很多人來說，是難忘的回憶。但Motorola並沒有忘記粉絲，繼去年推出首款摺屏智能手機 Motorola Razr 2019， 早前又在美國推出Motorola Razr 5G 版，水貨早前已登陸香港，不過今次CSL Mobile推出的當然是行貨。

>>>【南韓搶攻失勢】5G服務搞唔掂？逾56萬人棄5G改用4G服務

>>>白帽黑客團體揭Apple系統漏洞　獲40萬元賞金

motorola  razr 5G建議零售價$12,990，已摺屏機來說並不算高，CSL Mobile亦有提供多種上台及預繳package供選擇。摺屏智能手機是近期的焦點， motorola 這款截屏機的外貌就更為突出，摺合時長度只有9.17厘米，完全可以放在手掌中心。

    點擊圖片放大

motorola  razr 5G用上了 Snapdragon 765G 處理器丶2,800mAh 電池，支援eSIM 的同時也提供雙卡雙待。摺疊式手機最為人關注的另一點， 是其鏈鉸的耐用度。品牌表示用上了全新無縫對摺技術，不會在屏幕留下摺痕，即使對摺 20 萬次也不會損壞。

手機在摺疊時仍可查看日期、時間、訊息，以及使用部份已被揀選的Apps。由於鏡頭是外資在機身上，所以就算自拍也好亦配合 4,800 萬像素鏡頭進行自拍。鏡頭支援 OIS 光學防震、AI 場景識別、夜景模式、人像模式等，

有趣的是，motorola  razr 5G隨機附送的包裝盒可變身為擴音喇叭，這是其他手機品牌暫未見到的設計。

＞＞＞【電競手機】傳高通與華碩合作　擬於今年底推出電競手機

記者：梁巧恩

相關文章

【每日焦點】三星於本地發布Galaxy S20 FE 5G售價　Nokia 2.4及Nokia 3.4正式上市
2020/10/07
【每日焦點】三星於本地發布Galaxy S20 FE 5G售價　Nokia 2.4及Nokia 3.4正式上市
【5G煲劇】CSL夥Netflix推5G服務計劃　50GB低至358元
2020/10/08
【5G煲劇】CSL夥Netflix推5G服務計劃　50GB低至358元
【iPhone 12】5G iPhone即將登場　近日哪些5G新機可做對手？
2020/10/08
【iPhone 12】5G iPhone即將登場　近日哪些5G新機可做對手？
【南韓搶攻失勢】5G服務搞唔掂？逾56萬人棄5G改用4G服務
今日
【南韓搶攻失勢】5G服務搞唔掂？逾56萬人棄5G改用4G服務
4G 5G 設計 黑客 電競 南韓 香港 美國 csl Apple

上一篇文章

DEVIALET推無線耳機DEVIALET GEMINI　ANC及專利技術提升音質

下一篇文章

【南韓搶攻失勢】5G服務搞唔掂？逾56萬人棄5G改用4G服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】
【iPhone 12】iPhone 12鐵定下週二降臨　世人千呼萬喚【傳聞價目表】
【華為禁令】華為面對打壓　郭明錤預測：或要出售榮耀手機業務
【華為禁令】華為面對打壓　郭明錤預測：或要出售榮耀手機業務
【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測
【iPhone 12】鐵定下周登場　一文看清平價iPhone 12 mini、5G版預測
【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？
【iPhone 12】唔只iPhone 12！蘋果邀請函彩蛋仲暗示推咩新產品？
【餐飲寒冬】中大研究：酒店餐飲業引入機械人　疫情下可望吸客
【餐飲寒冬】中大研究：酒店餐飲業引入機械人　疫情下可望吸客
【IG十週年】Instagram彩蛋重溫經典設計　加推2項Story新功能
【IG十週年】Instagram彩蛋重溫經典設計　加推2項Story新功能