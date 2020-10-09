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【港股追蹤】中車時代獲摩笛吹奏　股價卻獲利回吐　

股樓投資 14:34 2020/10/09

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中國中車（01766）上周三公布，通過決議後，同意下屬間接控股子公司中車時代電氣（03898）發行A股並於科創板上市，料將發行不多於2.41億股A股，即不超過本次發行完成後中車時代電氣總股本的17%。消息令中車時代H股股價周一（5日）抽升超過10%，不過股份昨日升至30.65元高位後未見再進，今日（9日）早市回吐超過5%，午後跌幅擴大，截至下午2時半，最新跌超過7%。

科創板上市消息公布後，多間大行發表報告唱好股份前景，其中摩根士丹利（大摩）就出動到「摩笛」吹奏，相信股份未來60天股價將上升，料發生概率逾80%。認為科創板上市對其H股影響正面，並估計其A股發行價將可較H股之前收市價高出38%，並相信公司與投資者關係可望改善。

【港股追蹤】早前遭大行削目標價 網易終見底回升，詳情請按見下頁

該行又提到，公司藉融資可鞏固其牽引系統的領導地位，及提升新業務盈利表現，並相信來自高鐵及電力動車組(EMU)訂單加快交付，料可支持今年第四季至明年的盈利錄強勁增長。故給予其「增持」評級，目標價41元，以現價計有約40%潛在升幅。

最新發表報告的摩根大通摩根大通發表研究報告，指基於集團絕緣柵雙極型晶體管（IGBT）及半導體業務的增長前景，現估值相當於明年預測市盈率9.5倍具吸引力，加上早前宣布計劃在A股科創板上市，或更受市場關注。與大摩一樣，將公司的上調至41元，維持「增持」投資評級。

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記者：葉志偉

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