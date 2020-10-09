密歇根州長嚴密防疫惹不滿 特朗普被指煽動仇恨

▲ 密歇根州州長惠特曼指控特朗普發表言論，煽動疑犯策劃綁架案。

美國聯邦調查局（FBI）搗破一宗綁架案，指13人企圖綁架屬民主黨的密歇根州州長惠特曼。惠特曼採取多項嚴密防疫措施，密歇根州曾為此爆發示威，特朗普也多次批評惠特曼。惠特曼將是次綁架責任歸咎於特朗普，指控特朗普發表言論煽動疑犯策劃綁架案。

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密歇根州於3月中出現2宗新冠肺炎病例後，惠特曼（Gretchen Whitmer）迅速宣布該州進入緊急狀態，更於同月23日頒布居家令，要求民眾留在家中抗疫。惠特曼於4月9日延長居家令，即使外界認為高爾夫球場等場所可重開，惠特曼也堅持繼續關閉。

惠特曼鐵腕防疫的措施引起不滿，有保守黨聯盟組織抗議活動，要求惠特曼放寬限制措施以免損害經濟，部分示威者更攜帶步槍。 美國總統特朗普（Donald Trump）4月中更於社交媒體Twitter發文表示：「解放密歇根州！」（LIBERATE MICHIGAN!），被指是支持民眾發起解除禁令的示威。

惠特曼其後再度延長居家令至5月15日，民眾再次發起解封示威，有部分人持槍闖入密歇根州議會。惠特曼一度被困於大樓內，有議員更要穿上防彈背心。特朗普其後於Twitter發文，形容這些示威者「是很好的人，但目前很憤怒。」（very good people, but they are angry.）

示威者持槍促解封 闖密歇根州議會 【下一頁】

特朗普上月底出席今屆大選首場總統辯論時，主持人華萊士（Chris Wallace）要求特朗普譴責白人至上主義者及民兵組織加劇示威城市的暴力。但特朗普僅表示要極右團體「Proud Boys」要「後退並待命」（Stand back and Stand by），言論也引起爭議。

惠特曼周四（8日）表示，白宮每次對其開火時，她都會看到網上的暴力言論不斷增加，認為這與暴力事件有聯繫，又指已要求白宮不要再火上加油，避免煽動暴力事件。

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責任編輯：鄭錦玲