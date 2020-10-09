  • 28°C
香港時間 : 20201009日 (五) 17:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

密歇根州長嚴密防疫惹不滿 特朗普被指煽動仇恨

環球社會熱點 14:25 2020/10/09

分享：

密歇根州州長惠特曼指控特朗普發表言論，煽動疑犯策劃綁架案。

美國聯邦調查局（FBI）搗破一宗綁架案，指13人企圖綁架屬民主黨的密歇根州州長惠特曼。惠特曼採取多項嚴密防疫措施，密歇根州曾為此爆發示威，特朗普也多次批評惠特曼。惠特曼將是次綁架責任歸咎於特朗普，指控特朗普發表言論煽動疑犯策劃綁架案。

民主黨密歇根州州長險遭綁架 批特朗普拒譴責右翼組織 【下一頁】

佩洛西擬引法解除特朗普職務 因質疑其健康 【下一頁】

密歇根州於3月中出現2宗新冠肺炎病例後，惠特曼（Gretchen Whitmer）迅速宣布該州進入緊急狀態，更於同月23日頒布居家令，要求民眾留在家中抗疫。惠特曼於4月9日延長居家令，即使外界認為高爾夫球場等場所可重開，惠特曼也堅持繼續關閉。

惠特曼鐵腕防疫的措施引起不滿，有保守黨聯盟組織抗議活動，要求惠特曼放寬限制措施以免損害經濟，部分示威者更攜帶步槍。 美國總統特朗普（Donald Trump）4月中更於社交媒體Twitter發文表示：「解放密歇根州！」（LIBERATE MICHIGAN!），被指是支持民眾發起解除禁令的示威。

惠特曼其後再度延長居家令至5月15日，民眾再次發起解封示威，有部分人持槍闖入密歇根州議會。惠特曼一度被困於大樓內，有議員更要穿上防彈背心。特朗普其後於Twitter發文，形容這些示威者「是很好的人，但目前很憤怒。」（very good people, but they are angry.）

示威者持槍促解封 闖密歇根州議會 【下一頁】

特朗普上月底出席今屆大選首場總統辯論時，主持人華萊士（Chris Wallace）要求特朗普譴責白人至上主義者及民兵組織加劇示威城市的暴力。但特朗普僅表示要極右團體「Proud Boys」要「後退並待命」（Stand back and Stand by），言論也引起爭議。

惠特曼周四（8日）表示，白宮每次對其開火時，她都會看到網上的暴力言論不斷增加，認為這與暴力事件有聯繫，又指已要求白宮不要再火上加油，避免煽動暴力事件。

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【特朗普確診】共和黨麥康奈爾兩個月不敢往白宮 稱防疫鬆懈
今日
【特朗普確診】共和黨麥康奈爾兩個月不敢往白宮 稱防疫鬆懈
民主黨密歇根州長險遭綁架 斥特朗普拒譴責右翼組織
今日
民主黨密歇根州長險遭綁架 斥特朗普拒譴責右翼組織
【特朗普確診】特朗普稱被陣亡美軍家屬傳染 曾擁抱親吻
今日
【特朗普確診】特朗普稱被陣亡美軍家屬傳染 曾擁抱親吻
【特朗普確診】特朗普完成治療 醫生指周六可公開活動
今日
【特朗普確診】特朗普完成治療 醫生指周六可公開活動
【美國大選】特朗普拒絕視像辯論 直指浪費時間
今日
【美國大選】特朗普拒絕視像辯論 直指浪費時間
罪案 政治 請願示威 特朗普 密歇根 美國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美國大選】彭斯助攻？拜登蒼蠅拍遭搶購 勁賺273萬（多圖）

下一篇文章

【歐洲第二波疫情】英法確診屢創新高 相當香港日增2千宗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】
【美國大選】身體言語專家點評辯論 賀錦麗明顯佔優【多圖】
【英國疫情】新冠疫苗據報下月面世 5注射中心聖誕前啟用
【英國疫情】新冠疫苗據報下月面世 5注射中心聖誕前啟用
新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月09日 時間16:00）
【特朗普確診】佩洛西擬引法解除特朗普職務 因質疑其健康
【特朗普確診】佩洛西擬引法解除特朗普職務 因質疑其健康
【諾貝爾和平獎】特朗普被提名 大熱門卻是其死對頭（多圖）
【諾貝爾和平獎】特朗普被提名 大熱門卻是其死對頭（多圖）
【美國大選】副總統辯論結束 賀錦麗斥中美貿易戰失敗 彭斯反駁
【美國大選】副總統辯論結束 賀錦麗斥中美貿易戰失敗 彭斯反駁