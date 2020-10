密歇根州州長嚴密防疫引不滿 特朗普言論被指煽動仇恨

▲ 密歇根州州長惠特曼指控特朗普發表言論,煽動疑犯策劃綁架案。

美國聯邦調查局(FBI)搗破一宗綁架案,指13人企圖綁架屬民主黨的密歇根州州長惠特曼。惠特曼採取多項嚴密防疫措施,密歇根州曾為此爆發示威,特朗普也多次批評惠特曼。惠特曼將是次綁架責任歸咎於特朗普,指控特朗普發表言論煽動疑犯策劃綁架案。

密歇根州於3月中出現2宗新冠肺炎病例後,惠特曼(Gretchen Whitmer)迅速宣布該州進入緊急狀態,更於同月23日頒布居家令,要求民眾留在家中抗疫。惠特曼於4月9日延長居家令,即使外界認為高爾夫球場等場所可重開,惠特曼也堅持繼續關閉。

惠特曼鐵腕防疫的措施引起不滿,有保守黨聯盟組織抗議活動,要求惠特曼放寬限制措施以免損害經濟,部分示威者更攜帶步槍。 美國總統特朗普(Donald Trump)4月中更於社交媒體Twitter發文表示:「解放密歇根州!」(LIBERATE MICHIGAN!),被指是支持民眾發起解除禁令的示威。

惠特曼其後再度延長居家令至5月15日,民眾再次發起解封示威,有部分人持槍闖入密歇根州議會。惠特曼一度被困於大樓內,有議員更要穿上防彈背心。特朗普其後於Twitter發文,形容這些示威者「是很好的人,但目前很憤怒。」(very good people, but they are angry.)

特朗普上月底出席今屆大選首場總統辯論時,主持人華萊士(Chris Wallace)要求特朗普譴責白人至上主義者及民兵組織加劇示威城市的暴力。但特朗普僅表示要極右團體「Proud Boys」要「後退並待命」(Stand back and Stand by),言論也引起爭議。

惠特曼周四(8日)表示,白宮每次對其開火時,她都會看到網上的暴力言論不斷增加,認為這與暴力事件有聯繫,又指已要求白宮不要再火上加油,避免煽動暴力事件。

