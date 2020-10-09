企業數碼轉「盈」有法　星展辦網上講座傳授心得

在疫情下，大眾的生活習慣與消費模式逐漸由綫下走到綫上，企業或創業者應該如何開展網上銷售業務，而營運網店與實體店之間又有何分別？星展銀行（香港）與經濟日報早前合辦了一場網上講座，當中邀得多位知名品牌的代表親身分享他們在數碼時代的經營心得與轉型之道，冀助創業人士和企業開展網上事業，與他們攜手跨過「疫」境，邁向可持續發展。

由星展銀行（香港）與經濟日報舉辦的《「疫」境同行：數碼轉「盈」新思維》網上講座除邀得雞仔嘜董事譚天逸（Jennifer）、掌舖創辦人吳家嘉（Eric），以及女鞋國及鞋佬生活百貨創辦人陳胤華（Jaguar）擔任嘉賓外，星展銀行（香港）有限公司企業及機構銀行副總裁文雄傑（Andy）和詹麗芳（Rebecca）亦應邀出席活動，與觀眾分享企業數碼轉型，以至經營網店的準備功夫及營運策略。

O2O策略成功拓展客源



創立逾半世紀的雞仔嘜乃本港家傳戶曉的品牌，而配合網購的發展和普及，品牌約於2017年開始拓展數碼業務，惟過程中原來亦曾多次碰壁。「例如我們最初找了一家沒有售後服務的IT夥伴合作，令我們需要花上額外的時間物色其他IT服務供應商，重新建構網上平台。」雞仔嘜董事Jennifer表示，除了在尋找合作夥伴、建構內部系統和客戶支付平台上花了不少精力外，在訂定推廣策略方面亦較預期「棘手」。

「我們發展網店原是為客戶提供多一個購買渠道，但到實際營運後卻發展惠顧的客戶原來是另一組別。」Jennifer解釋，由於品牌設有20多間門市，並於大型百貨商店設有銷售櫃台，所以不少傳統客戶仍傾向於實體店選購貨品；相反，部分年輕客戶以至移居外地的港人卻樂於透過網店購物。「這可說是意料之外的發現，也說明在拓展數碼業務時，必須清楚了解客戶的習慣和喜好，從而作出合適的配對。」

慎選平台 提升營運效益

儘管經營網店省卻了實體店的裝潢和管理，但營運者仍然需要在網店的「設計」花上心思，為客戶提供良好的購買體驗。



「所以我們的平台除為用戶提供簡單易用的設計工具，讓他們透過手機設定網店和管理庫存外，更可將網店連結至各大社交平台如Facebook和Instagram，並配合多種支付平台使用，助他們迎合不同客戶的需要。」掌舖創辦人Eric透露，在疫情下，透過其平台開設網店的用戶大增，而他更即席簡介如何透過掌舖開設和管理網店，讓觀眾對該平台有更深入的認識。

一個功能全面且整合度高的網上平台，固然能讓網店經營者事半功倍，但每月營業額高達200萬的女鞋國及鞋佬生活百貨，其創辦人Jaguar提醒，網店經營者除須留意網店平台的功能和穩定性外，網店的經營策略亦十分重要。



「例如我銷售的產品雖然大多是時裝店的價錢，但包裝方面卻非常用心，讓客戶收到貨品時有如拆禮物的感覺。」此外，Jaguar每周亦會透過網上平台「開Live」與客戶接觸，在推介貨品的同時了解客戶的意見。「當然，經營者還要懂得如何與供應商協商，包括在供貨量與產品價格方面取得平衡，令彼此以至客戶均能受惠。」

多元配套 滿足客戶需要

經營網店縱然可以減少租金開支，但對創業者以至轉型的企業而言，有關舉措始終是一項長遠投資，有份出席講座的星展銀行（香港）代表便即場分享網店營運者可以透過哪些工具或服務提升管理成效。

「近年很多實體店客戶有意拓展網上業務，為配合他們的需要，星展也有推出相應的安排，例如在交易入帳方面，客戶可以透過我們的應用程式介面（API），在交易完成後即時查閱相關帳項。」星展銀行（香港）有限公司企業及機構銀行副總裁Andy表示，由於不少網店的業務存在季節性差異——旺季時需要大量資金入貨，因此該行亦提供彈性的貸款安排，助企業能靈活運用資金，以滿足業務上的需要。

星展銀行（香港）有限公司企業及機構銀行副總裁Rebecca補充時指出，該行除設有簡易快捷的流動商戶收款方案——DBS MAX，助客戶輕鬆收款和對帳外，同時提供多種貿易產品，以及有抵押和無抵押的融資方案，而後者的貸款額更高達250萬港元。「至於參與網上講座活動的觀眾如申請相關服務，除可獲特快處理，更可豁免部分手續費。」她強調，該行致力為一眾企業提供多元化且貼心的服務，如有任何查詢可與該行中小企團隊聯絡。

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