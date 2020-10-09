▲ 【歐洲第二波疫情】全球新症破頂 德法西班牙奧地利嚴峻

全球疫情反彈，歐洲尤其嚴峻。世界衛生組織（WHO，世衛）數據顯示，全球周四（8日）新增近34萬人確診新冠肺炎，打破10月2日的33萬宗確診。以區域計算，歐洲確診多於印度、巴西或美國。數個歐洲內陸國家的新症創新高，有媒體歸咎於檢測量增加。

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德國

德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（RKI）表示，周四的單日確診增加一半至4000宗，意味疫情可能開始失控，料每天新增確診或很快破萬。

德國新增的病例明顯少於歐洲其他國家，而且死亡率遠低於歐洲其他國家，防疫工作獲外界讚賞。衛生部長施潘（Jens Spahn）稱，非常關注疫情反彈，指疫情是「對社會的測試」。

首都柏林和金融中心的法蘭克福已實施宵禁，多數州分同意，要求居住在高風險地區的民眾住酒店隔離。

法國

法國勒令巴黎酒吧關閉數日後，周三（7日）新增近1.9萬宗確診，創爆疫以來新高，周四再多1.8萬人染疫。法國再多4個城市收緊防疫限制，全國確診比例由一個月前的4.5%，大升至9.1%。

衛生部長韋朗（Olivier Veran）指，繼馬賽和巴黎，里爾、里昂，格勒諾布爾和聖艾蒂安已提升至「最高戒備」狀態，體育館和酒吧須關閉。他補充，圖盧茲和蒙彼利埃的感染情況令人擔憂，即將面臨同樣高級別的防疫限制。

總統馬克龍（Emmanuel Macron）警告，防疫限制持續數個月，社會才能回復正常，尤其在高風險地區，必須實施更多的防疫限制。

巴黎衛生部門周四稱，已使用市內和近郊40%的深切治療部病床，非緊急手術需延期，以騰出更多醫護人員應對疫情。

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西班牙

首都馬德里及周邊地區為國內疫情重災區，每10萬人有700多人染疫。西班牙其他地區的感染率大約為每10萬人有300人中招，感染率是歐盟國家中最高的一國。

中央政府對馬德里和附近的9個城鎮實施「半封城」，地方政府不滿中央政府的決定，並採取法律行動，馬德里法院撤銷中央政府頒布的臨時措施。儘管如此，當地政府仍呼籲民眾在周末假期減少外出。

奧地利

奧地利近幾周已實施口罩令，但似乎未見有用，周四確診亦創新高，一日內多了超過1200人染疫。該國年初時，採取了嚴格的防疫措施，成功擺脫疫症一段時間，但近日確診反彈，持續增加。

衛生部長安朔貝爾（Rudolf Anschober）排除了二次封城的選項，指僅使用了5%的深切治療部病床。

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責任編輯：鄧燕君