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【港股追蹤】早前遭大行削目標價 網易終見底回升

股樓投資 14:00 2020/10/09

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雖然近期新經濟板塊持續回勇，恒生科技指數亦由低位回升，不過中概股網易（09999）卻成為少數跑輸大市的新經濟類股份。股價近半個月由150元水平拾級而下，昨日（8日）更低見133.3元，創超過3個月低位。到今日（9日）股價終見反彈，早市升超過3%，重上138元水平之上。

調查機構Sensor Tower最新公布，9月份內地手遊發行商收入排行榜，榜上30家廠商期內收入達19.2億美元，佔全球手遊總收入28.8%，期內騰訊遊戲收入達2,200萬美元，排名首位，網易則緊隨其後，網易遊戲收入約為1,300萬美元。

【港股追蹤】旅客未回歸大行又睇淡 濠賭股短綫弱勢，詳情請按見下頁

按遊戲劃分，9月內地App Store收入排名第1，為騰訊旗下《王者榮耀》，同公司的《和平精英》則排第2；阿里（09988）的《三國志-戰略版》則排第3；網易旗下《夢幻西遊》、《陰陽師》及《率土之濱》包辦4至6名。

網易此前股價下挫，只因花旗，摩通及大和三間大行，均發表報告下調其目標價。其中花旗報告指，公司將於11月中公布第三季業績，基於旗下「有道」（綫上教育業務）加快銷售及推廣開支、在8月份推廣TF Boys演唱會、新遊戲推廣開支增加，以及人民幣兌美元升值，故調整對公司業績預期，美股目標價亦由112.6美元，下調至106美元，維持「買入」評級。

同樣下調目標價的大和，指考慮到旗下「有道」在夏天宣傳費用高於預期及研發支出因素，下調對股份今年至2022年每股盈利預測。但認為公司於今年第四季推出遊戲及進一步回購股份，將可支持股價表現，目標價由原來180元，輕微下調至172元，以現價計仍有逾20%潛在上升空間。

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記者：葉志偉

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