【南韓搶攻失勢】5G服務搞唔掂？逾56萬人棄5G改用4G服務

▲ 最新有數據顯示，原本應為「贏在起跑線上」、首批搶攻5G商用市場的南韓，已有逾50萬人棄5G服務，重投4G服務的懷抱。

在全球各地電訊商、手機廠商積極為5G服務部署之際，最新有數據顯示，原本應為「贏在起跑線上」、首批搶攻5G商用市場的南韓，已有逾56萬人棄5G服務，重投4G服務的懷抱。

根據南韓國會議員洪宗敏（音譯，Hong Jung-min）近日提供的審計報告指出，在南韓選用5G網路服務後，再改用4G方案的用戶已達到562,656人，佔該國所有5G用戶的6.5%。

身兼南韓國會科學、資通科技（ICT）、廣播與通信委員會成員的洪宗敏表示，由於5G網路服務價格高昂﹐但是無法提供優質的連線與覆蓋率，所以令許多用戶再度選擇使用較低速的4G網路服務。

據早前南韓科學技術訊息通訊部數據顯示，在今年4月30日，即南韓推出5G服務一年後，5G用戶數突破600萬人。洪宗敏提供的統計資料則顯示，南韓5G用戶總數在截至今年8月底有865萬人；而南韓流動數據服務用戶的總數估計達6960萬。

雖然由此南韓地區5G降級轉用4G的情況，仍屬少數，但是就不失為一個予其他地方的警號。在疫情下各國5G網絡服務開通情況又有何不同？包括本港在內的電訊商、政府又有何借覽，掌握發展5G關鍵？

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責任編車：張寶燕