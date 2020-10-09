  • 26°C
香港時間 : 20201009日 (五) 23:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【摩笛吹奏】大摩估領展打破慣例 上市15年首次減派中期息

股樓投資 22:49 2020/10/09

分享：

有大行看淡房託領展(00823)由2005年上市以來派息長升長有的紀錄，會在即將來臨的中期業績上斷攬。大摩估計，領展由於疫情關係，向本港零售租戶提供租金優惠之下，中期分派將按年下跌7.6%至每股1.31元。由於該房託早前經過調整，目前估值合理，大摩因此維持其「與大市同步」評級，目標價為70元。大摩唱淡加上本港疫情反彈，領展全日跌1.6%報61.5元。

【十一黃金周】內地航班恢復9成 票價逐漸常態化   詳情請看【下一頁

【異動股】香港金融遭洗倉 半日蒸發八成股價   詳情請看【下一頁

另一間大行高盛則繼續看好領展，維持買入評級，惟亦把目標價下調1%至82元。高盛指，領展旗下超市租戶上半年有好表現, 餐飲租戶表現亦見復甦，惟上半年續租租金有可能罕有地出現下跌。若以全年計，則有機會回復持平。

相對本港，高盛更好看好領展內地業務的經營環境。旗下內地商場人流已回復八至九成，貨品銷售出現復甦，同時業務在黃金周期間取得增長。高盛亦看好領展可憑藉其低負債率進行併購，實現2025年願景，即物業組合總值到2025年，達致年均高單位數的增長。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 李尚毅

領展房產基金（00823） 經濟

上一篇文章

【疫市低價】北角城市花園放盤急增業主爭減價 三房超筍呎價1.38萬元成交 樓價重回18年水平

下一篇文章

【Kawaii生活百貨@iM網欄】吃大閘蟹的季節又來了
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【買樓理財】第一城兩房跌穿500萬　入市好時機？
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【樓市熱話】高層望海景觀更震撼？　網民：杏花村低層最震撼！
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【大行點睇】摩通首予呢隻股「增持」評級　認為其今年股息率可高達10厘
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【樓市熱話】住正屋苑中間望對面樓景　網民：好辛苦好想換樓！
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？
【居住問題】家姐出首期兼供樓 同住「細佬」要求單位加名 姐弟情斷？
【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？
【示範單位】柏傲莊I兩房單位　間隔四正實用？