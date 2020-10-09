【摩笛吹奏】大摩估領展打破慣例 上市15年首次減派中期息

有大行看淡房託領展(00823)由2005年上市以來派息長升長有的紀錄，會在即將來臨的中期業績上斷攬。大摩估計，領展由於疫情關係，向本港零售租戶提供租金優惠之下，中期分派將按年下跌7.6%至每股1.31元。由於該房託早前經過調整，目前估值合理，大摩因此維持其「與大市同步」評級，目標價為70元。大摩唱淡加上本港疫情反彈，領展全日跌1.6%報61.5元。

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另一間大行高盛則繼續看好領展，維持買入評級，惟亦把目標價下調1%至82元。高盛指，領展旗下超市租戶上半年有好表現, 餐飲租戶表現亦見復甦，惟上半年續租租金有可能罕有地出現下跌。若以全年計，則有機會回復持平。

相對本港，高盛更好看好領展內地業務的經營環境。旗下內地商場人流已回復八至九成，貨品銷售出現復甦，同時業務在黃金周期間取得增長。高盛亦看好領展可憑藉其低負債率進行併購，實現2025年願景，即物業組合總值到2025年，達致年均高單位數的增長。

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