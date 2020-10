【特朗普確診】共和黨麥康奈爾兩個月不敢往白宮 稱防疫鬆懈

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎,白宮群組持續擴大,據報有「34名白宮職員和其他接觸人士」(White House staffers and other contacts)確診。特朗普盟友、參議院多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)直言,自己已經逾兩個月沒有返回白宮,因不同意白宮應對疫情的措施。

麥康奈爾指:

「其實我自8月6日後就沒有前往過白宮,因為我的印象是,他們處理此事的方式與我的不同,我堅持在參議院應戴口罩,並保持社交距離措施。」

(I actually haven’t been to the White House since Aug. 6, because my impression was their approach to how to handle this was different from mine and what I insisted that we do in the Senate, which is to wear a mask and practice social distancing.)