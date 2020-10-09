▲ 【特朗普確診】共和黨麥康奈爾兩個月不敢往白宮 稱防疫鬆懈

美國總統特朗普上周確診新冠肺炎，白宮群組持續擴大，據報有「34名白宮職員和其他接觸人士」（White House staffers and other contacts）確診。特朗普盟友、參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）直言，自己已經逾兩個月沒有返回白宮，因不同意白宮應對疫情的措施。

麥康奈爾指：

「其實我自8月6日後就沒有前往過白宮，因為我的印象是，他們處理此事的方式與我的不同，我堅持在參議院應戴口罩，並保持社交距離措施。」 （I actually haven’t been to the White House since Aug. 6, because my impression was their approach to how to handle this was different from mine and what I insisted that we do in the Senate, which is to wear a mask and practice social distancing.）

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麥康奈爾將白宮及參議院的情況作比較。參議院鼓勵各參議員戴口罩、實行社交距離措施、限制訪客進出參議院、委員會部份會議改為網上會議等。

麥康奈爾指出，早在5月1日起，他已向參議員表示，戴口罩及保持社交距離措施，是在新冠疫苗出爐前，有效阻止新冠病毒在參議院內傳播的途徑。

麥康奈爾又指，其他地方可能在防疫措施有不同的意見，他們亦為此付上代價。

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責任編輯：林嘉莉