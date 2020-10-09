【商場活動】Mira Place重啟音樂節　一連兩個週末邀18位歌手表演

近日，各商場都重新推出推廣活動。今個秋天，Mira Place將再度重啟Gimme LiVe音樂節，此外，亦會集結多個人氣商戶，推出秋日美食及購物優惠。

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Mira Place Gimme LiVe音樂節踏入8周年，今年特別以「LiVe GOES ON」為主題，並請來Gin Lee、AGA、方皓玟、RubberBand和布志綸等18位歌手、唱作人和樂隊，於10月24日起一連兩個週末帶來四場演出。若想在現場親身體驗，可於10月16日起進行網上登記，名額有限。另外，今年Gimme LiVe音樂節將首度全程進行現場直播，有興趣人士亦可安在家中也可透過其Facebook專頁收看。

入場觀眾最多4人一組



為確保公眾衛生及安全，Mira Place指，將適時根據政府就公眾地方的最新規例進行合適安排，並於網上公布。Mira Place也將於活動期間，在表演場地加強各種社交距離及預防措施，包括設置體溫檢查及消毒通道、提供消毒酒精搓手液、禁止飲食、入場觀眾及工作人員必須佩帶口罩等。入場觀眾須根據現場座位安排就座和最多4人一組，並須與表演者及每組觀眾保持1.5米距離，表演場地於每日表演完結後亦會進行全面消毒及清潔。

另外，Gimme LiVe入場觀眾均可獲贈ECCO手機支架乙個及7折優惠券，先到先得，送完即止。

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責任編輯：蘇穎琪