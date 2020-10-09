【限量版】時代廣場X本地口罩品牌　獨特色調口罩每盒3個18元

▲ 時代廣場舉行「Paint Your Style」活動，更有3款限量版型格口罩套裝。

本地疫情又再反覆，口罩已是生活中必不可少的用品。時代廣場舉行「Paint Your Style」活動，更有3款限量版型格口罩套裝， 場內並設置口罩自動販賣機。

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限量版口罩共有3個顏色，分別是爵士橙「Jazzy」、仙蹤綠「Wicked」及梵高藍「Wintry」 ，由本地口罩品牌MaskOn生產。品牌希望藉獨特色調的型格口罩，為大眾帶來更多突顯個性及風格的選擇。 時代廣場的「Paint Your Style」活動當中，將會舉行MaskOn首個Roadshow，率先於時代廣場設置MaskOn口罩自動販賣機。

消費滿800元 可換3個口罩連口罩夾

時代廣場與MaskOn 聯乘的口罩換領活動，由即日起開始至11月1日，逢星期五丶六及日，在時代廣場商戶即日以電子消費滿800元或以上（最多可累積兩張於不同商戶之單據，其中一張須為運動用品/美容/個人護理/健康產品商戶之單據）並完成登記，即可換領，每套三個限量版不同顏色獨立包裝的口罩，及口罩套暫存夾一個。

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口罩級別：符合ASTM F2100-19 Level 2及EN14683 Type IIR標準

BFE、PFE和VFE ≥ 99%

尺寸： L（大人）: 172mm x 93mm (+/-5mm)

S（中童）:142mm x 93mm (+/-5mm)

價格： MaskOn口罩自動販賣機包裝 – 一盒3片（單色 / 獨立包裝）港幣$18

MaskOn可調較口罩頭帶（黑色） – 每盒港幣$85

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責任編輯：葉泳珊