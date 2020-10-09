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白帽黑客團體揭Apple系統漏洞　獲40萬元賞金

科技 13:10 2020/10/09

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最近，有白帽黑客團體揭露蘋果（Apple）多個系統漏洞，獲發5萬美元（約38.7萬港元）現金獎賞。

網絡系統時常會出現漏洞，一旦沒有及時修補，就會引致網絡及數據安全問題。最近，有白帽黑客團體成功揭露蘋果（Apple）多個系統漏洞，獲超過5萬美元（約38.7萬港元）現金獎賞。

自從去年底開始，Apple就積極實施「漏洞賞金計劃」，定期邀請安全研究人員檢查系統漏洞。Apple將根據研究人員發現的漏洞性質及嚴重程度，提供相對應的現金獎勵，每個漏洞最高可獲100萬美元（約775萬港元）獎賞。

＜＜【敏感App】Google成立安全小組　抽出第三方高度敏感App漏洞

＜＜【網絡安全】微軟：網絡攻擊手法愈益創新　 黑客隱藏雲端

據外媒報道指出，Sam Curry、Brett Buerhaus、Ben Sadeghipour、Samuel Erb等一眾白帽黑客，共使用3個月時間，不斷對蘋果系統及服務進行黑客攻擊，並成功發現55個系統漏洞。該團隊發現，每個漏洞嚴重程度不一，部分漏洞問題十分嚴重。Apple表示，收到安全報告後，已迅速處理大部分漏洞，部分漏洞於數幾個小時內已遭解決。

據報道，該團隊共獲得51,500美元（約40萬港元）現金獎賞，其中包括揭露iCloud用戶名稱，客戶數據系統洩漏等相關系統問題。

責任編輯：李寶如

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