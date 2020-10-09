▲ 【英國疫情】封城累英鐵路載客暴跌 19世紀工業革命以來最慘淡

新型冠狀病毒肆虐英國，英國新增確診個案數目節節上升，惟英國政府對全面重啟封城仍抗拒，因代價太大。統計數字顯示，英國早前封城期間，鐵路服務載客量急跌，降低19世紀中，即工業革命時期以來最低，較去年同期暴跌92%。

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英國鐵路及道路局（Office of Rail and Road）數據顯示，今年4月至6月封城期間，英國鐵路載客量，僅得3500萬人次，以全英5000多萬人口計，即3個月內，平均每名國民不到一次，僅得去年同期的8%。

《衛報》報道指，鐵路的載客量，已降至19世紀中，即工業革命時期以來最低水平，情況極其嚴峻。載客量暴跌，車費收入大減，降至只得2019年的7%，並出現25億英鎊赤字，要由納稅人補貼。

英國解除封城後，載客量雖有改善，但經營仍困難，僅及正常時期約4成，季票銷售亦慘淡。

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有關情況相信會持續相當長時間，調查顯示，大部分英國人對鐵路交通健康風險感憂慮，僅10%民眾稱對坐火車或地鐵不擔心。鐵路公司強調已做好消毒，促請政府加強宣傳，告訴民眾坐火車是安全的。

責任編輯：林建忠

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