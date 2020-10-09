  • 29°C
香港時間 : 20201009日 (五) 15:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果壟斷】免費軟件指控蘋果　若不增收費服務即下架　蘋果否認

即市財經 14:38 2020/10/09

分享：

蘋果被指威脅Proton Mail 必須在應用程式內添置收費服務，否則將會把該應用程式下架，以及封鎖所有軟件更新服務。

美國眾議院司法委員會反壟斷小組周二（6日）公佈長達450頁的反壟斷調查報告，直指四大科技巨頭「FAAG」 壟斷市場競爭。免費加密電子軟件Proton Mail 行政總裁Andy Yen在接受外電採訪時，指控蘋果（Apple，美：AAPL）威脅Proton Mail 必須在應用程式內添置收費服務 （In-app purchases， 簡稱IAP），否則將會把該應用程式下架，以及封鎖所有軟件更新服務。

Yen接受科技媒體《The Verge》表示，Proton Mail 於2016年發行iOS版本應用程式，隨著該應用程式的下載量增加，蘋果在2018年開始要求他們在軟件內加設收費服務，Proton Mail 最後只能妥協。據悉，Proton Mail 曾經被蘋果鎖定不能在App store 更新其應用程式一個月，蘋果更要脅他們必須把收入分成從26%提高至30%，否則Proton Mail 將會被下架。

蘋果今日（9日）回應指，免費應用程式在App Store內不一定需要加設收費服務，惟有關回應未能釋除各界疑慮。Yen指，蘋果仍可以運用許多不同理由封鎖其應用程式，例如應用程式內容「包含不相關的資訊」。

在今年四月，蘋果iOS向軟件開發商WordPress和電郵軟件hey.com要求在應用程式內添置收費服務 ，並鎖定該應用程式三星期，意圖逼使WordPress加入收費服務之後才可繼續在App Store 更新應用程式。事件傳出後，蘋果撤銷有關要求。

相關文章﹕

蘋果急轉彎　撤銷要求WordPress增設收費功能

【科網壟斷】美國會報告批蘋果Google亞馬遜FB壟斷支配　蘋果強烈反對：數日內再擬反駁（第二版）

【美股焦點】反壟斷法全面改革　眾議院提議分拆科技巨擘

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https：//bit.ly/2EuPcIq

【10月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版額外送多1個月！立即行動

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https：//bit.ly/2GhIwht

編輯﹕賴奕羚

壟斷 軟件 反壟斷 美國 服務 App Store iOS
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】雲頂新耀1952追揸沽攻略　投資界料：升幅最多4成
【新股IPO】雲頂新耀1952追揸沽攻略　投資界料：升幅最多4成
【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成　一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）
【新股IPO】雲頂新耀1952暗盤收市升3成　一手帳面賺約8000元（一表看清各交易場暗盤價）
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展597億超購186倍　國際配售今日截飛
【新股IPO】卓越商企服務6989熱爆　孖展597億超購186倍　國際配售今日截飛
【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」　影響有幾大？IPO進程會否受阻？
【螞蟻上市】螞蟻集團上市前或遭美國「封殺」　影響有幾大？IPO進程會否受阻？
【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場　凍資2310億超購653倍（附配發結果）
【新股IPO】雲頂新耀1952獲30.8萬人認購捧場　凍資2310億超購653倍（附配發結果）
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】
【iPhone12】iPhone 12發布會13日舉行　4款新機型傳機價5,062港元起跳【附價目表】