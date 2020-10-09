【蘋果壟斷】免費軟件指控蘋果　若不增收費服務即下架　蘋果否認

▲ 蘋果被指威脅Proton Mail 必須在應用程式內添置收費服務，否則將會把該應用程式下架，以及封鎖所有軟件更新服務。

美國眾議院司法委員會反壟斷小組周二（6日）公佈長達450頁的反壟斷調查報告，直指四大科技巨頭「FAAG」 壟斷市場競爭。免費加密電子軟件Proton Mail 行政總裁Andy Yen在接受外電採訪時，指控蘋果（Apple，美：AAPL）威脅Proton Mail 必須在應用程式內添置收費服務 （In-app purchases， 簡稱IAP），否則將會把該應用程式下架，以及封鎖所有軟件更新服務。

Yen接受科技媒體《The Verge》表示，Proton Mail 於2016年發行iOS版本應用程式，隨著該應用程式的下載量增加，蘋果在2018年開始要求他們在軟件內加設收費服務，Proton Mail 最後只能妥協。據悉，Proton Mail 曾經被蘋果鎖定不能在App store 更新其應用程式一個月，蘋果更要脅他們必須把收入分成從26%提高至30%，否則Proton Mail 將會被下架。

蘋果今日（9日）回應指，免費應用程式在App Store內不一定需要加設收費服務，惟有關回應未能釋除各界疑慮。Yen指，蘋果仍可以運用許多不同理由封鎖其應用程式，例如應用程式內容「包含不相關的資訊」。

在今年四月，蘋果iOS向軟件開發商WordPress和電郵軟件hey.com要求在應用程式內添置收費服務 ，並鎖定該應用程式三星期，意圖逼使WordPress加入收費服務之後才可繼續在App Store 更新應用程式。事件傳出後，蘋果撤銷有關要求。

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編輯﹕賴奕羚