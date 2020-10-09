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【無懼退市】中美關係緊張　中概股赴美IPO集資額卻創6年高！

即市財經 13:06 2020/10/09

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根據彭博數據，今年以來，中國企業在美國IPO集資額達91億美元 (約705億港元)。

中美關係緊張，美國總統特朗普此前已下令加強監管美國上市的中概股，甚至計畫要求不符合美國審計要求的中資企業全部除牌，不少中概股來港第二上市分散風險。然而，根據彭博統計，不少中國企業仍然視美國為上市首選之地，今年中國企業在美國首次公開售招股(IPO)集資額料創6年高。

名創優品、陸金所相繼赴美上市

根據彭博數據，今年以來，中國企業在美國IPO集資額達91億美元 (約705億港元)，而且集資金額還在不斷增加：名創優品(股票代碼為「MNSO」 )已啟動美國IPO，集資額達5.62億美元；平保(02318)旗下陸金所也在周四遞交美國上市文件，早前市場傳聞陸金所擬籌20億至30億美元。

內地綫上地產中介平台貝殼找房(美：BEKE )今年7月赴美上市，集資約2424億美元，創下中資企業今年在美國IPO之最。緊隨其後的是電動汽車製造商小鵬(美：XPEV)在兩周後通過IPO籌資17億美元。

美國股市深度具吸引力

中美緊張關係升溫，中國企業為何無懼未來退市風險，仍要到美國上市?美國銀行亞太區股票資本市場聯席主管Tucker Highfield指出，美國為中國企業提供著更大的靈活性、更深的流動性和時效更高的上市申請程序，是吸引中國企業赴美上市的原因。

事實上，美國擁有當今最大最成熟的資本市場，聚集了世界上絕大部分的游資和風險基金。美國股市總市值截至8月底為37萬億美元，佔世界整體的42％，而且市盈率、股票換手率也比本港市場高出一截。

兩地上市測試相似　基本要求不盡相同

港交所、納斯達克為全球主要新股上市的交易所，在新股上市測試要求原則相似，以下為兩家公司在主板或最高級的「全球精選市場（Global Select Market）的上市要求簡介：

港交所   納斯達克
•管理層近3年不變
•擁有權和控制權近一年不變
•至少300名股東
•最低公眾持股25%（市值100億元以上公司可減至15%）
•至少3名獨董，每半年提交財務報表
•需要市值逾100億元（年收入至少10億）、400億元才可「同股不同權」		 基本要求 •至少450名股東
•無限制公眾持股量至少125萬股
•無限制公眾持股至少值4500萬美元（約3.5億港元）
•最低股價4美元
•最少3名造市商
•每季提交財務報表
•容許同股不同權架構，企業同樣可持有「一股多票」股份
•三年累計盈利 ≥ 5000萬港元
•市值最少5億港元		 測試一
盈利測試		 •三年累計盈利 ≥ 1100萬美元（約8525萬港元）
•三年內，每年都能盈利；最近兩年都必須賺至少220萬美元
•最近一年收入 ≥ 5億港元
•市值 ≥ 40億港元		 測試二
市值+收入測試		 •最近一年收入 ≥ 9000萬美元（約7億港元）
•市值 ≥ 8.5億美元（約66億港元）
•最近一年收入 ≥ 5億港元
•市值 ≥ 20億港元
•經營業務有現金流入， 前三年營業現金流合計 ≥ 1億港元		 測試三
市值+收入+現金流測試		 •最近一年收入 ≥ 1.1億美元（約8.5億港元）
•市值 ≥ 5.5億美元（約43億港元）
•經營業務有現金流入， 前三年營業現金流合計 ≥ 2750萬美元（約2.13億港元）
不設相關測試 測試四
股本+資產測試		 •市值 ≥ 1.6億美元（約12.4億港元）
•資產 ≥ 8000萬美元（約6.2億港元）
•股東資本 ≥ 5500美元（約4.3億港元）
註：企業達到基本要求後，達到3或4項測試其中一項，即被視為合符資格。

相關文章：【中概股危機】納斯達克收緊上市要求港交所必然受惠？　兩地上市要求一文看清

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編輯：吳敏芳、麥德銘

 

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